La II edición del festival '#LabMeCrazy! Science' incluirá proyecciones online y actividades científicas presenciales

PAMPLONA, 24 (EUROPA PRESS)

La Inteligencia Artificial, edición genética, mundo marino, ecología y ecosistemas, enfermedades degenerativas o metrología son algunos de los temas que este año estarán presentes en '#LabMeCrazy! Science Film Festival'. La II edición de este certamen internacional de cine científico tendrá lugar entre el 1 y el 4 de febrero y contará con un programa variado de actividades dirigidas a todos los públicos.

En esta edición las proyecciones se desarrollarán online a través de la página web del festival (www.labmecrazy.org) y habrá un espacio también para actividades científicas presenciales pero con aforo limitado.

"Este año el festival de cine es online y gratuito. Todo el que lo desee podrá ver algunas de las mejores producciones de cine científico de los últimos años a través de la página web del festival. También tenemos previstas algunas actividades presenciales con aforo limitado para que la gente pueda disfrutar en vivo y al aire libre de la naturaleza", apunta en una nota Ignacio López-Goñi, director del Museo de Ciencias Universidad de Navarra.

'#LabMeCrazy! Science Film Festival' es un certamen internacional de cine científico, impulsado por el Museo de Ciencias Universidad de Navarra -con la colaboración del Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona, Laboral Kutxa y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología FECYT-, que tiene como objetivo "acercar la ciencia a la sociedad y en especial a las nuevas generaciones".

La II edición contará con un espacio de cine online en la página web del festival: www.labmecrazy.org. Los usuarios podrán acceder de manera directa a algunos documentales y videos de ciencia finalistas en las diferentes categorías. El visionado de las películas será limitado hasta completar el aforo.

"Con la pandemia actual hemos tenido que dar una vuelta al festival para poder ofrecer un evento seguro y a la vez atractivo y, por este motivo, hemos apostado por un evento online. Continuamos negociando con todos los productores finalistas para poder ofrecer un programa de proyecciones ambicioso y variado", explica Bienvenido León, director de '#LabMeCrazy! Science Film Festival'.

Este año se han presentado un total de 1.120 producciones de 92 países. Algunos de los títulos que los espectadores podrán ver en la categoría documental son los siguientes: 'The Last Artifact (El último artefacto)' es una producción que nos muestra de forma artística y amena la redefinición de lo que es el Kilogramo; 'The Serengeti Rules' presenta la importancia capital que tienen determinadas especies en los ecosistemas; 'MS' es un diálogo entre un científico y una enferma de esclerosis múltiple; y 'Hi AI' profundiza en la convivencia de los seres humanos con la inteligencia artificial y cómo los robots acabarán formando parte de nuestras vidas.

La gala de premios se retransmitirá en directo en la web el jueves 4 de febrero a las 19.30 horas y el conductor será el Mago Numis. En el acto la viróloga e inmunóloga Margarita del Val recibirá el premio 'Pasión por la Ciencia'. El festival reconocerá además el mejor documental o reportaje, programa de televisión, vídeo para la web o redes sociales, producción realizada por estudiantes, y trabajo producido o coproducido por una universidad.

SAFARI URBANO PARA CONOCER LA FLORA Y LA FAUNA DE PAMPLONA

Por otra parte, el Museo de Ciencias ofrece un programa paralelo de actividades -presenciales y en grupos reducidos- durante los días del festival. El martes 2, a las 16.00 horas, Rubén Alonso guiará por las calles de Pamplona para conocer los fósiles de la ciudad. El punto de encuentro será la C/Tudela nº 14.

Un día después, el miércoles 3, a las 16.30 horas, Rafael Miranda, zoólogo de la Universidad de Navarra, realizará un censo de peces para mostrar a pie de río algunas especies exóticas invasoras acuáticas. El punto de encuentro será en el puente de San Pedro, próximo a las piscinas Aranzadi.

Por último, el jueves 4, a las 16.00 horas, Enrique Baquero, biólogo y profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra, realizará un safari urbano por Pamplona mostrando la fauna y flora de la ciudad.

Aquellas personas que deseen participar de estas actividades científicas deben reservar su plaza escribiendo un correo electrónico a museociencias@unav.es.