Inaugurada en Baluarte la exposición accesible 'Atrapados. Infancias explotadas' del fotógrafo Lucas Vallecillos

PAMPLONA, 17 (EUROPA PRESS)

La consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, ha inaugurado la exposición fotográfica 'Atrapados. Infancias explotadas' del fotógrafo Lucas Vallecillos sobre la vulneración de los derechos humanos en la infancia. La muestra, organizada por la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, e incluida en el programa 'Somos Personas- Pertsonak gara', se ha diseñado teniendo en cuenta criterios de accesibilidad física y orgánica en colaboración con COCEMFE (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica).

En la presentación, la consejera ha estado acompañada por el director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, Martín Zabalza, el director del Servicio de Convivencia, Txema González Odériz, la coordinadora del comité de Unicef en Navarra, Maider Gabilondo, y por el propio artista.

En su intervención, Ollo ha destacado que "Lucas Vallecillos nos acerca a Pamplona realidades de Senegal, Bolivia, Tailandia, Colombia, Líbano y Japón, historias duras que ponen de manifiesto la vulnerabilidad de los niños y de las niñas, y sobre todo, la responsabilidad de las personas adultas y, especialmente, de las instituciones. Esta mirada que a través de la exposición dirigimos al mundo nos debería hacer reflexionar también sobre nuestras maneras de hacer".

Lucas Vallecillos, licenciado en Geografía por la Universidad de Barcelona, y posgrado de fotoperiodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, es fotógrafo profesional desde el año 2000 y está especializado en el reportaje de carácter documental en temas como cooperación, derechos humanos, antropología, geografía, o naturaleza, entre otros.

Actualmente es profesor del Posgrado de Fotoperiodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona y sus reportajes han aparecido en medios como National Geographic, GEO, Lonely Planet Magazine, El País, El Periódico, El Mundo, Ashahi Shimbun, Altair, La Repubblica, The Guardian, The New York Times, o The Wall Street Journal.

Según UNICEF, se calcula que cada día más de 150 millones de niñas y niños tienen que trabajar para sobrevivir. Casi la mitad, 72 millones, están sometidos a las peores formas de trabajo infantil, como la esclavitud, la prostitución, formando parte de grupos armados, desarrollando actividades ilícitas o ejerciendo un trabajo que daña su salud, seguridad o moralidad.

La exposición, compuesta por 51 obras y 8 carteles, puede visitarse en Baluarte hasta el 17 de diciembre, ha informado el Gobierno de Navarra.

'SOMOS PERSONAS / PERTSONAK GARA'

La consejera Ollo ha presentado en su intervención las actividades del programa 'Somos Personas / Pertsonak gara' para este mes de noviembre.

"Este año 2021 se ha puesto en marcha un ciclo de seminarios web accesibles que mensualmente ha abordado una temática en torno a los derechos humanos. El ciclo finalizará ese mes de noviembre tratando el tema del derecho a la protección de los niños y de las niñas ante la violencia", ha explicado. El seminario web, que se está organizando en colaboración con UNICEF, se ofrecerá el 30 de noviembre.

En esta ocasión el seminario web ha completado programación y ciclo anual con dos propuestas que han centrado el tema a través del teatro y la fotografía.

"Los días 5, 6 y 7 de noviembre tuvimos la ocasión de disfrutar en Navarra de la dura obra de teatro 'Sólo un metro de distancia', y a partir de hoy podremos conocer y reflexionar diferentes realidades donde los menores son explotados de modo sistemático, en virtud de marcos socioculturales creados por personas adultas para lucrarse", ha concluido.