Induráin reconoce que la quinta ola pilló "por sorpresa" al Gobierno y que se dio una "respuesta ágil y rápida"

PAMPLONA, 9 (EUROPA PRESS)

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha reconocido que la quinta ola de la pandemia pilló "por sorpresa" al Gobierno de Navarra y "también al Gobierno de España y a todas las Comunidades Autónomas" y ha añadido que se dio una "respuesta ágil y rápida" desde el Ejecutivo foral.

Induráin ha respondido en el pleno del Parlamento a una pregunta oral de EH Bildu sobre la valoración de la gestión sanitaria de la quinta ola del COVID-19, grupo que ha calificado de "desastrosa" la gestión por parte del Ejecutivo.

La consejera ha señalado que la gestión del Gobierno "ha permitido contrarrestar el impacto del virus en julio y agosto y nos está permitiendo afrontar con esperanza".

Ha explicado que "la quinta ola arrancó a primeros de julio". "Se llegó finales de junio consiguiendo un gran descenso en los casos hasta una veintena y en apenas siete días con la llegada de los autobuses de Salou y coincidiendo con celebraciones y más interacción social se superaron los 600 casos" y ha afirmado que a ello se suma la "agresividad" de la variante delta.

Según ha añadido, "fue un impacto tremendo, repentino" y "ante semejante crecimiento, la respuesta fue ágil y rápida en distintos niveles, a nivel de rastreo". "Tras el sobresalto inicial, se realizó una gran labor para actuar con celeridad", ha dicho, para agregar que "un ejemplo fue el dispositivo de autobuses o el recurso del Segundo Ensanche".

Ha recordado que se adoptaron medidas como los toques de queda o la readaptación del horario de la hostelería. "Se mantuvieron aforos y horarios salvo en circunstancias selectivas para que la población en general tuviera un verano que si no ha sido normal sí ha sido bastante expansivo", ha dicho Induráin.

Según ha comentado, "la incidencia en esta ola en Navarra ha sido alta, pero ha sido de perfil medio en cuanto a la ocupación hospitalaria, lo que refleja el importante trabajo de detección". "¿Es casualidad que se detectaran tantos casos en los jóvenes que fueron a Salou? Navarra lleva desde hace más de un año siendo la comunidad que realiza más pruebas diagnósticas", ha expuesto.

Ha reconocido que "por la explosividad de la ola, hubo contratiempos al inicio", pero ha destacado "el gran esfuerzo en el dimensionamiento, que ha permitido hacer frente con garantías a esta ola". "Y se ha hecho mientras se mantenía un avance importante en la vacunación", ha dicho, para indicar que "puntualmente ha podido haber sobrecargas sí y en la Atención Primaria han estado muy tensionados".

La parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz ha señalado que "ha sido un verano caliente y no por la temperatura", con un incremento "exponencial" de casos en las primeras semanas de julio. "Y de esos polvos, estos lodos, que a día de hoy seguimos sufriendo en hospitalizaciones, en Atención Primaria y en el número de fallecimientos", ha dicho.

Según ha expuesto, al Gobierno foral "le pilló por sorpresa". "No esperaba una autocrítica pero decir que la respuesta ha sido ágil y rápida y hablar de coordinación cuando la gestión de la quinta ola ha sido desastrosa...", ha criticado, para señalar que "no ha habido una respuesta ágil y rápida, no ha habido profesionales suficientes para hacer un rastreo eficaz".

Ruiz ha indicado que el Gobierno foral anunció el 29 de junio que "las discotecas podían abrir hasta las 4, comidas populares hasta 150 personas... el mensaje que se dio es que esto ya había pasado". "Ni planificación, ni previsión, ni cautela", ha censurado, para criticar que "no hubiera un dispositivo de reserva" ni "se contratara a más personal para hacer el rastreo hasta el 26 julio". "Ha habido falta de pautas claras para la ciudadanía", ha comentado, para señalar que este tema requiere de "autocrítica".