La investigadora de la UPNA Diana Marín, autora de una de las 10 mejores comunicaciones en un congreso internacional

PAMPLONA, 18 (EUROPA PRESS)

Diana Marín Ederra, estudiante del programa de doctorado en Biotecnología en la Universidad Pública de Navarra (UPNA), ha sido premiada en el XIII International Terroir Congress, (Congreso Internacional del Terroir) celebrado desde Adelaida (Australia) de manera online, por su comunicación titulada 'Evaluación de las conexiones vasculares en plantas injertadas de vid'.

En su trabajo, realizado en colaboración con José Manuel Torres-Ruiz, Francisco José Abad y Gonzaga Santesteban García, Diana Marín concluye que las medidas de conductividad hidráulica parecen ser un método útil para la evaluación de las conexiones vasculares entre el patrón y el vástago en la vid (el primer término se refiere a la parte de las raíces sobre la cual se realiza un injerto y el segundo, a la parte injertada). Se trata de una aportación novedosa, puesto que no se habían realizado estudios similares hasta ahora, ha informado la UPNA.

El contenido de la comunicación presentada responde a la necesidad de estudiar medidas para paliar la "disminución de la longevidad de los viñedos" puesto que, "debido al aumento de la afección de diferentes enfermedades de madera de la vid es una preocupación creciente, y podría estar relacionada con la calidad del injerto", según explica la investigadora. La comunicación premiada surgió como resultado de dos estancias de investigación que realizó en Clermont-Ferrand (Francia).

CURRÍCULUM Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DE DIANA MARÍN

Diana Marín Ederra (Pamplona, 1990) está realizando su tesis doctoral en la UPNA bajo la dirección por Gonzaga Santesteban García (profesor del Departamento de Agronomía, Biotecnología y Alimentación y responsable del Grupo de Investigación de Fruticultura y Viticultura Avanzadas). Su investigación trata sobre la caracterización de los factores (agronómicos y fisiológicos) que afectan a la calidad de las plantas-injerto de vid, y sobre el desarrollo de un método objetivo de evaluación de dicha calidad. Realizó tanto en Grado Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural como el Máster en Agrobiología Ambiental en la UPNA.

La doctoranda fue la única navarra seleccionada por el Gobierno francés en 2018, junto con otros diez españoles, para investigar en un laboratorio del país dentro de la iniciativa 'Make our planet great again' ('Hagamos nuestro planeta grande otra vez'). Su estancia se desarrolló en el 'Laboratoire de Physique et Physiologie Intégratives de l'Arbre en Environnement Fluctuant (UMR PIAF)', perteneciente al Instituto Nacional de Investigación Agronómica de Francia (INRA, por sus siglas en francés) y ubicado en Clermont-Ferrand. Además, durante el año 2019 realizó una segunda estancia en la misma institución gracias a la convocatoria de ayudas a la movilidad internacional de doctorandos de la UPNA. Como se ha apuntado, la comunicación premiada fue resultado de ambas estancias.