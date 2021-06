Irujo afirma que el Gobierno foral "ha estado a la altura de las circunstancias" con las ayudas a la hostelería

PAMPLONA, 24 (EUROPA PRESS)

El consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha considerado que el Ejecutivo foral "ha estado a la altura de las circunstancias" con los dos paquetes de ayudas por 38,5 millones en total para la hostelería y turismo, a los que se sumarán los 68 millones provenientes del Gobierno central para ayudas directas a autónomos y pymes.

Sobre esta última convocatoria, Irujo ha explicado que desde el Ejecutivo ya la están preparando y ha avanzado que se anunciará "en los próximos días".

En respuesta a una pregunta de Geroa Bai en el pleno de la Cámara foral, Irujo ha detallado que en el caso de la última convocatoria de ayudas para el sector, de 18,5 millones, se han concedido 14,6 millones. Un total de 2.620 solicitudes se resolvieron favorablemente y el 74% de la cuantía se ha destinado a la hostelería; el 18% al hospedaje; el 4% a empresas del comercio al por mayor ligado a la hostelería; un 2% a agencias de viaje; y otro 2% a empresas dedicadas a actividades turísticas y organización de eventos.

Por tipología de empresa, el 53% de los beneficiarios son autónomos; seguidos de sociedades mercantiles, 27%; sociedades irregulares, 16%; cooperativas, 2%; sociedades anónimas, 1%, y otros, 1%.

Asimismo, se han denegado 660 solicitudes mayoritariamente por tres motivos, no estar al corriente del cumplimiento de obligaciones tributarias o con la Seguridad Social -51%-; no poder demostrar que se trataba de la actividad principal -17%- o no cumplir el requisito de demostrar una reducción del volumen de operaciones superior al 20% -un 15%-.

Según ha indicado el consejero, del total de 38,5 millones dispuestos por el Gobierno foral en ayudas al sector en dos convocatorias, se han otorgado 28,2 millones. A ellos, se sumarán los 68 millones de ayudas directas a autónomos y empresas. "En total, en Navarra se habrá puesto a disposición de los sectores de hostelería y turismo 106,5 millones de euros", ha resaltado.

Por su parte, el parlamentario de Geroa Bai Mikel Asiáin ha puesto en valor que estas dos convocatorias "han colocado a Navarra al frente del Estado" en cuanto a ayudas directas se refiere para paliar las mercas económicas sufridas por el sector hostelero. Un sector, ha agregado, con el que "algunos han intentado desgastar la acción del Gobierno en unos momentos en los que debía primar la serenidad y no la guerra partidista por los preocupantes datos sanitarios que vivíamos".

Se ha congratulado Asiáin de las subvenciones puestas en marcha por el Gobierno foral y ha destacado que estas acciones "demuestran hechos más allá de las palabras de solidaridad".