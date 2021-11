Javier Esparza dice que el Debate sobre el Estado de la Comunidad será una "pantomima más"

PAMPLONA, 2 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha manifestado, que el Debate sobre el Estado de la Comunidad, que se celebra esta semana en el Parlamento foral, será "una pantomima más" ya que solo "habrá debate cuando intervenga Navarra Suma". El socialista Ramón Alzórriz ha indicado que, tras el Debate del año pasado enfocado en la pandemia, "este año vamos a un debate siempre con prudencia pero pensando en medidas de recuperación de nuestra sociedad".

En declaraciones a los medios de comunicación, Esparza ha dicho que "una vez más no va a haber un debate sobre el estado de la Comunidad como tal sino un debate del estado de la oposición, de Navarra Suma". "Únicamente cuando intervenga Navarra Suma habrá debate, el resto va a ser una pantomima más", ha dicho, para señalar que "veremos al resto de grupos alabar al Gobierno y criticarnos todos a nosotros".

Ha añadido que "nos estamos aproximando al final de legislatura, y quizás pueda haber algún matiz de marcar posiciones, intento de ponerse medallas...", pero "el debate no va a ir de Navarra, sino de cómo el PSN intenta justificar sus pactos con Bildu y la incapacidad de un Gobierno para gestionar esta tierra".

Según ha continuado, "pese a llevar seis años fuera del Gobierno, seguro que Navarra Suma tendrá la culpa de todo; y autocrítica del Gobierno habrá muy poca". "Volveremos a oír que nos autoexcluimos, que estamos en posiciones radicales, pero la realidad es que hemos ofrecido al PSN un acuerdo para aprobar los Presupuestos, para mantener a Chivite en el Gobierno hasta el final de legislatura sin que estuviera Bildu y la postura de Chivite ha sido no; dicen que quieren dialogar con todos pero aceptan la mano de Bildu porque tienen un acuerdo desde el inicio de la legislatura", ha indicado, para apuntar que "no vamos a oír a Chivite hacer propuestas porque no las tiene".

El socialista Ramón Alzórriz ha afirmado que el Debate "se afronta de una manera totalmente diferente al año pasado". "El año pasado hablábamos de atajar la pandemia y este año vamos a un debate siempre con prudencia pero pensando en medidas de recuperación y transformación de nuestra sociedad y nuestra economía", ha apuntado, para comentar que "habrá que marcar muy bien la Navarra que queremos para el futuro y marcaremos muy a las claras nuestras prioridades".

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha indicado que, en dicho Debate, la posición del Gobierno está en un escenario "básicamente compartido", pero "hay lógicamente diferencias entre socios a las que haremos referencia" para la "búsqueda de soluciones y encuentros".

Según ha expuesto, "el debate se produce en un momento de estabilidad política y es muy importante". "Hay acuerdo en global sobre la manera de acometer el futuro en esta Comunidad y también desencuentros que subrayaremos, siempre con la vocación de encarrilar las diferencias entre socios", ha dicho.

Finalmente, Mikel Buil, de Podemos, ha señalado que en las jornadas de jueves y viernes en el Parlamento "vamos a poner por delante los retos que entendemos de futuro para nuestra Comunidad, como el cambio climático, la natalidad, la fiscalidad, la desigualdad...".