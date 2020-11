Los partidos navarros ven "positivo" el descenso de casos de Covid-19 pero piden "prudencia"

PAMPLONA, 16 (EUROPA PRESS)

Los partidos navarros ven "positivo" el descenso de casos de Covid-19 en los últimos días pero se han mostrado cautelosos y han pedido "prudencia". A juicio de algunas formaciones, hay que conservar las medidas y no bajar la guardia.

En declaraciones a los medios, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha considerado una "buena noticia" el descenso de casos de Covid-19 en la Comunidad y ha esperado que "sigamos en esa senda". Ha recordado que "Navarra tiene las medidas más duras y que otras Comunidades sin cerrar la hostelería están reduciendo los contagios".

Se ha preguntado "por qué el Gobierno ha dejado que Navarra llegara a donde ha llegado para luego tener que tomar esas medidas restrictivas" y ha pedido un plan de choque de ayudas directas para "quienes no se les ha dejado trabajar". Ha pedido además conocer "qué va a pasar a futuro, qué va a pasar en Navidad".

Por su parte, el socialista Ramón Alzórriz ha mostrado su apoyo a las personas afectadas por el Covid-19, especialmente a la consejera Ana Ollo, ingresada en la UCI, y ha manifestado su "satisfacción y prudencia" a la hora de valorar los datos de contagios en la Comunidad.

Según ha dicho, "parece que las medidas han funcionado, todavía no se han erradicado los contagios y hay una incidencia acumulada alta, pero han bajado los contagios y eso da un respiro a los profesionales sanitarios".

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, también ha tenido palabras de recuerdo para las personas que están sufriendo los "peores zarpazos del Covid-19" y en concreto para Ana Ollo. Ha pedido "enorme prudencia" ante el descenso de los casos y ha señalado que "hay que seguir las indicaciones de Salud, de la autoridad competente, y seguir con las medidas restrictivas, es importante conservarlas".

Ha dicho que "tenemos que continuar siendo ambiciosos en que la presión hospitalaria se reduzca, sin olvidar a los sectores especialmente afectados por las medidas, que se vean acompañadas por ayudas para reconducir la situación".

Bakartxo Ruiz, de EH Bildu, ha considerado también "positivo" el descenso de los datos de Covid-19, lo que demuestra, ha dicho, que "las medidas están funcionando". No obstante, ha indicado que "no cabe relajo ni por parte de la ciudadanía ni por las instituciones". "Nos queda un camino complicado, no hay que bajar la guardia, esperemos que la incidencia vaya bajando, así como la presión hospitalaria y en la UCI", ha dicho.

El parlamentario de Podemos Mikel Buil ha comentado que "seguimos en riesgo muy alto por más que los últimos datos sean optimistas" y ha señalado que "es un error empezar a hablar de desescalada ahora" para revertir las restricciones. En su opinión, es necesario un plan "muy potente" de rescate de la hostelería, que "esté al mismo nivel que está este sector en nuestra Comunidad". "Por mucho que los datos sean buenos, Navarra está en un riesgo elevado", ha incidido.

La parlamentaria de I-E, Marisa de Simón, ha manifestado que apoyan a Salud en las medidas adoptadas, "sabíamos la situación que había, que los contactos sociales eran un contexto de riesgo" y ha señalado que "los datos son los esperados". "No hay que tener ninguna prisa en revertir las medidas", ha opinado, para defender que el Gobierno posibilite "las ayudas económicas para aquellos sectores que se van a ver muy afectados". Frente a "quienes hacían críticas tan absurdas y con poco sustento", ha señalado que "las medidas eran necesarias y hay que seguir con una desescalada pautada y progresiva". "No nos podemos permitir volver a las cifras de hace tres semanas", ha dicho.