Los sindicatos del Pacto de la Enseñanza critican que el Gobierno foral no convoca la comisión de seguimiento

PAMPLONA, 15 (EUROPA PRESS)

Los sindicatos firmantes del Pacto por la Calidad de la Enseñanza Pública en Navarra han criticado este jueves que el Departamento de Educación del Gobierno foral no atiende su petición de que se convoque la comisión de seguimiento del pacto.

Estos sindicatos (LAB, STEILAS, AFAPNA, ANPE, CCOO y UGT) han explicado que el curso pasado ya realizaron "múltiples" concentraciones "sin obtener respuesta" y han comenzado el nuevo curso 2020-2021 presentando una solicitud hasta en tres ocasiones ante el consejero de Educación, Carlos Gimeno, para que formalice una convocatoria de la comisión de seguimiento del pacto. En su tercera petición, los sindicatos solicitaron una sala en el Departamento de Educación para este jueves a las 10 horas.

"Al silencio administrativo de las dos solicitudes anteriores, que se ha vuelto a repetir en ésta también, hay que unir la ausencia de los integrantes de dicha comisión por parte de la Administración navarra", han explicado las centrales sindicales en un comunicado.

A continuación, han considerado que "este desplante es una falta de respeto a la educación pública navarra, cuyas únicas mejoras han tenido lugar gracias a la protesta (cobro de verano por parte del profesorado contratado) y vía Parlamento (reducciones horarias por edad)".

Según han añadido, "vamos a por el tercer curso de vigencia de este pacto con dos cursos de retraso en la implementación de algunas medidas (licencias por estudios no retribuidas), un curso en el caso de otras medidas (extensión de la oferta educativa pública en euskera a enseñanzas artísticas) y falta de una calendarización de muchas otras que no tenían concretado el curso en que se implementarían (aumento de profesorado para atender la diversidad)". "La desidia es la tónica de un Departamento de Educación que no responde a los sindicatos, si no es para desdecir su trabajo y, eso sí, sólo ante la prensa", han indicado.

Por ello, han solicitado al consejero que "salga de su búnker comunicativo ya y empecemos a trabajar en estrecha colaboración por la mejora de la educación pública, sin echar balones fuera". "No todo es cuestión de dinero. En este caso, lo primero que hace falta es voluntad y responsabilidad política", han asegurado.