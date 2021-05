El lunes 31 de mayo se acaba el plazo para canjear los bonos 'PamplonUp'

PAMPLONA, 25 (EUROPA PRESS)

Este próximo lunes, 31 de mayo, termina el plazo para canjear los bonos de la campaña de promoción comercial y turística 'del Ayuntamiento de Pamplona 'PamplonUp'.

En estos momentos, de los 70.202 bonos vendidos, hay 12.018 aún sin aplicar en los establecimientos participantes. Según las bases de la convocatoria, a partir del 31 de mayo, los vales no empleados ya no se podrán canjear y a sus poseedores no se les devolverá el dinero.

Del total de 817 establecimientos involucrados en la campaña municipal 'PamplonUp. ¡Arriba los negocios de Pamplona!' el 72% son comercios, el 17% servicios personales y el 11% pertenecen al ámbito de la hostelería y el turismo. La lista de negocios en los que se pueden canjear los bonos hasta el próximo lunes está disponible en la en la web de la campaña, ha recordado el Consistorio pamplonés en una nota.

El Ayuntamiento ha destinado a esta convocatoria de ayudas un total de 421.212 euros, cantidad que incluía un incremento de 150.000 euros sobre la cifra inicialmente consignada en el marco del acuerdo presupuestario de Navarra Suma y PSN.

El Consistorio en estos momentos ya ha tramitado el pago de la ayuda correspondiente a 56.109 bonos, el 96% de los canjeados. Los bonos se vendieron el 22 de abril a un precio de 14 euros, pero permiten hacer compras por valor de 20 euros. Los 6 euros de diferencia (hasta un 30% del importe del tique) es la subvención municipal al establecimiento donde realice la compra.

De todos los bonos enviados para el pago de la ayuda un 1% presenta alguna incidencia (358). Es personal técnico del área de Comercio y Turismo quien se encarga de comprobar el tique de venta asociado a cada bono.

Con esta iniciativa el Consistorio quiere impulsar euros en negocios locales de Pamplona un gasto de al menos 1,4 millones de euros, de cumpliendo así el objetivo de apoyar a este sector afectado por las consecuencias económicas de la crisis sanitaria de la COVID-19.