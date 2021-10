Maya considera la retirada de la Carta de Capitalidad "un roto muy grave" a Pamplona y lamenta "la falta de diálogo"

El alcalde de Pamplona asegura que no ha logrado contactar con la presidenta Chivite y que no sabe si se puede "fiar del Gobierno"

PAMPLONA, 26 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha considerado que la retirada de la Carta de Capitalidad en el nuevo modelo de financiación anunciado por el Gobierno de Navarra es "un roto muy grave" a la ciudad y ha asegurado que la decisión de cambiar el modelo de financiación se ha tomado sin hablar con el Ayuntamiento y Navarra Suma.

Maya ha comparecido este martes en rueda de prensa acompañado de su equipo de gobierno para mostrar su postura en torno al nuevo modelo de financiación local presentado este lunes por el consejero Bernardo Ciriza. El alcalde ha indicado que "el Amejoramiento del Fuero indica que Pamplona es la capital y la decisión que ha tomado este Gobierno es muy grave".

El alcalde ha señalado que este nuevo sistema va a suponer "la pérdida de 6 millones de euros para Pamplona para el próximo año". "Esto nos deja muy poco margen de actuación en las fechas en las que queda muy poco para presentar los Presupuestos de 2022 para la ciudad, nos han hecho un auténtico roto", ha añadido.

Maya ha criticado que "el Gobierno no haya contado con el Ayuntamiento ni con Navarra Suma". "Cuando el consejero Ciriza habla de que el diálogo es imprescindible, es una broma porque no se ha hablado con nosotros", ha afirmado.

El alcalde ha lamentado además que "tras haber coincidido ayer con la presidenta" el Ayuntamiento no haya tenido conocimiento de esta medida. "Hoy he tratado de ponerme en contacto con ella pero me ha resultado imposible", ha afirmado. Sobre las palabras del vicepresidente del Gobierno Javier Remírez, que ha asegurado en rueda de prensa que "las propuestas del alcalde de Pamplona siempre son bienvenidas en el Gobierno", Maya ha declarado que "bromitas las justas". "Que se deje de bromas de mal gusto, que no juegue con los sentimientos de este alcalde. Yo ahora no me puedo fiar del Gobierno, esto marca un punto de inflexión en la relación con el Ejecutivo", ha añadido.

(Habrá ampliación)