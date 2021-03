Maya dice que la crisis entre PP y Cs "no es buena" para NA+ pero asegura que "no afecta" al Ayuntamiento de Pamplona

PAMPLONA, 11 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha reconocido que la crisis abierta entre PP y Ciudadanos en Murcia y Madrid "no es buena" para la coalición Navarra Suma, formada por estas dos formaciones y UPN. No obstante, ha asegurado que "no afecta" al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pamplona.

En declaraciones a los medios después del acto de descubrimiento de una placa en recuerdo a la víctima de ETA Francisco Berlanga, Maya ha afirmado que en Navarra se dan unas circunstancias "muy singulares". En este sentido, ha señalado que "quien lidera esa coalición es UPN, estamos satisfechos con el funcionamiento de esa coalición" y ha remarcado que, tanto PP como Cs, han manifestado que "es una coalición nacida para perdurar".

En este sentido, desde el ámbito municipal de Pamplona, ha puesto a la coalición una "matrícula de honor" y ha destacado que "está funcionando francamente bien, somos un equipo de gobierno único, aquí no hay siglas" por lo que ha asegurado que la situación de Ciudadanos y el PP en Murcia y Madrid "no afecta a lo que pueda ocurrir en Pamplona".