Medio Ambiente destinará 6,6 millones a actuaciones para la gestión de residuos y la corrección de tendidos eléctricos

PAMPLONA, 26 (EUROPA PRESS)

Navarra convocará dos líneas de ayudas dirigidas a entidades públicas y/o privadas para impulsar actuaciones en materia de sostenibilidad y transición ecológica por valor de 6.591.380 euros correspondientes al Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia de los fondos Next Generation.

El reparto de fondos, aprobado el pasado 14 de abril en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, será destinado en la Comunidad foral a implantar diversas actuaciones en torno a la gestión de residuos y economía circular, y la conservación y protección de la avifauna.

Para informar sobre este asunto, la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha destacado que "estamos satisfechos de poder materializar ya la captación de fondos Next Generation que, en este caso, vamos a destinar a dos convocatorias de ayudas: por un lado, para la correcta gestión de los residuos y, por otro, para la conservación de la biodiversidad a través de la protección de la avifauna".

GESTIÓN DE RESIDUOS

En concreto, Navarra convocará 5.284.703 euros en ayudas con el objeto de "acelerar las inversiones necesarias para mejorar la gestión de los residuos y garantizar el cumplimiento de los nuevos objetivos comunitarios en materia de gestión de residuos municipales y de envases", fijados en el 55% para 2025, 60% para 2030 y 65% para 2035.

Esta nueva línea de financiación aprobada tiene como objetivos la implantación de nuevas recogidas separadas, especialmente de biorresiduos, y la mejora de las existentes; la construcción de instalaciones específicas para el tratamiento de biorresiduos recogidos separadamente; la construcción de nuevas instalaciones de preparación para la reutilización y el reciclado de otros flujos de residuos; inversiones relativas a instalaciones de recogida, como puntos limpios, triaje y clasificación; y la mejora de las plantas de tratamiento mecánico-biológico y para la preparación de CSR (combustibles sólidos recuperados).

Los beneficiarios de esta convocatoria serán municipios u otras entidades locales (mancomunidades, diputaciones forales, etc.), o los consorcios constituidos por dichas entidades locales, que tengan asumida la competencia de prestar los servicios de recogida o de tratamiento de residuos y que presenten proyectos sobre los servicios de su competencia para su financiación; las entidades jurídicas públicas y privadas (empresas, asociaciones, gremios, fundaciones, entidades sin ánimo de lucro, escuelas y universidades, etc.) que generen residuos comerciales no peligrosos o domésticos generados en las industrias, y presenten un proyecto de recogida separada; y los gestores de residuos.

Esta línea de ayudas para mejorar la gestión de los residuos, se sumará a las ya puestas en marcha en la Comunidad foral en dicha materia. Según han explicado, Navarra cuenta con su propio Plan de Residuos y, desde su aprobación en 2017, el reciclaje y la separación han aumentado en la Comunidad foral hasta situarse en 2020 en el 47%, muy cerca del objetivo del 50% establecido por el PRN (Plan de Residuos de Navarra) y por la Directiva Europea. El citado Plan establece para la Comunidad foral el reto de alcanzar el 75% en 2027.

CORRECCIÓN DE TENDIDOS ELÉCTRICOS

El segundo apartado corresponde a la conservación de la biodiversidad a través de la convocatoria de ayudas para la modificación de tendidos eléctricos con el fin evitar daños en la avifauna por colisión o electrificación en líneas de alta tensión, tal y como se explicita en el Real Decreto 1432/2008. En función de los criterios técnicos de reparto y distribución, a Navarra le han correspondido 1.306.676 euros. Los destinatarios finales de esta convocatoria podrán ser las entidades públicas o privadas, así como los particulares titulares de las líneas eléctricas objeto de las actuaciones.

Por último, el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente concretará el detalle de ambas líneas de ayudas en las bases reguladoras de las respectivas convocatorias.

7,4 MILLONES PARA TRES PROYECTOS REACT-EU

Los fondos Next Generation engloban, además del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (en el que se enmarcan las actuaciones anteriormente citadas), otros programas de ayudas como el React-EU.

Dentro de este último programa de financiación, el departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente ha presentado tres proyectos, en este caso, a la espera de obtener luz verde definitiva. Según ha explicado la consejera Gómez, estos tres proyectos presentados al programa de ayudas REACT-EU, "los recogimos en la Estrategia de Transición Ecológica de Navarra, Navarra Green, donde fijamos seis componentes alineados con el Pacto Verde Europeo sobre los que cimentar las diferentes actuaciones de manera que no sean proyectos aislados sino enmarcados en una estrategia que nos permita avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo sostenible". Los tres proyectos sumarían 7,4 millones de euros.

El primero de los proyectos es un corredor ecológico en Sakana. Se trata de un paso elevado de fauna sobre la autovía A-10, que tiene como objetivo salvar la principal barrera física para la fauna que existe entre las sierras de Urbasa y Aralar y que conectaría las dos áreas del robledal de Aritzalko.

Según ha señalado la consejera Gómez, "con esta actuación se pretende resolver un problema de conectividad ecológica de gran importancia para la conservación dando cumplimiento a los requerimientos de la Red Natura 2000" y ha añadido que es "una actuación que se alinea con la Estrategia de la Biodiversidad de la UE para 2030 y que, además, reactivaría la economía en la medida que lo hace una obra pública de estas dimensiones". Para su construcción se ha solicitado una financiación de 5 millones de euros.

En segundo lugar, el departamento ha presentado una solicitud de 1,4 millones para actuaciones de restauración del patrimonio cultural del parque Natural del Señorío de Bertiz para una intervención en el Palacio de Aizkolegi; para la reparación de la cubierta de la capilla, así como de la cubierta del caserío Markesenea; y para la dotación de ascensor al caserío Tenientetxea, donde se ubica el Centro de Interpretación de la Naturaleza.

En todo caso, una vez aprobado el proyecto, la solución a adoptar en la consolidación del palacio de Aizkolegi sería contrastada con el Patronato del Señorío de Bertiz.

Y el tercer proyecto, para el que el departamento ha solicitado un millón de euros, es el de actuaciones en defensa frente a las avenidas del río en Falces. La obra de corta del Arga entre Falces y Funes eliminando meandros y erigiendo motas se ejecutaron entre los años 60 y 80 del pasado siglo XX, comenzando de aguas abajo hacia aguas arriba en varias fases. La situación actual de una de las motas en Falces provoca riesgo a la población, y con el tiempo podría generar cuantiosos daños materiales, ha precisado el Ejecutivo. El objetivo de esta actuación es estudiar las diferentes alternativas existentes y comenzar actuaciones de consolidación.