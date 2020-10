Mesa y Junta estudiará pedir que Remírez valore la "paralización" de las obras del recrecimiento de Yesa

PAMPLONA, 18 (EUROPA PRESS)

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra estudiará este lunes, entre otras cuestiones, solicitar la comparecencia, a petición de Izquierda-Ezkerra, del consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, para que explique la valoración del Gobierno foral sobre "la paralización de las obras de recrecimiento del pantano de Yesa, así como las nuevas acciones que pretende desarrollar al respecto".

La petición de comparecencia se produce después de que la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, declarara en el Congreso que el Gobierno "no dará ni un paso más" en el proyecto de recrecimiento del embalse hasta que el dictamen encargado en julio de 2018 al Colegio de Caminos, Canales y Puertos no garantice que es "absolutamente seguro" seguir en esa dirección. No obstante, la propia Ribera aclaró posteriormente que sus palabras no hacían referencia a una paralización de la obra.

Por otro lado, la Mesa y Junta se planteará solicitar la comparecencia, solicitada por Navarra Suma, para que el consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, valore "la participación de determinados colectivos de migrantes en el acto en que se decapitó" una estatua del rey Felipe VI "y la afección que pueda tener en la convivencia intercultural".

También se contemplará que el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Manu Ayerdi, informe acerca del proyecto de puesta en marcha de una instalación fotovoltaica en el pabellón Navarra Arena; y que el presidente del Tribunal Superior de Justicia explique la Memoria de Actividades y Funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Navarra correspondiente al año 2019.

Igualmente, se estudiará la realización de varias sesiones de trabajo en sede parlamentaria. Entre ellas con Pedro Arrojo, relator especial para los derechos humanos al agua potable y el saneamiento de la ONU; con UNRWA Navarra para que exponga la situación de la población refugiada de Palestina; o con la Asociación de Amigos Navarra y Filipinas (ANAFI) para que exponga su propuesta para que Filipinas pueda considerarse mercado prioritario en la próxima etapa estratégica 2021-2025 del plan de internacionalización de Navarra.

En otro orden de cosas, se abordará la tramitación de una moción de Geroa Bai que insta al Gobierno foral a "evaluar el deterioro de la salud percibida" y "la aparición de síntomas de malestar psicológico y emocional ligados a la situación de pandemia". Otras dos mociones instan a realizar campañas de sensibilización sobre la existencia de la EPOC y los efectos nocivos del tabaquismo, y sobre el retinoblastoma.

También se verán varias preguntas parlamentarias sobre el control de la pandemia o los nuevos test de antígenos para detectar el Covid-19. Otras cuestiones giran sobre la supresión del Impuesto sobre Actividades Económicas, sobre la gestión de los proyectos europeos, la "despolitización de la justicia" o sobre las "responsabilidades políticas" del consejero Manu Ayerdi ante la deuda de Davalor Salud con la Hacienda Foral.

Finalmente, se ha remitido a la Mesa y Junta sendos informes de la Cámara de Comptos sobre los procesos de arrendamiento del Circuito de Navarra en 2014 y 2019, y sobre los ejercicios contables de los años 2016, 2017, 2018 y 2019 en cumplimiento de la legislación aplicable a las entidades locales Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra y Ley Orgánica 2/2012, de 27 abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.