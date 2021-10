El Museo Universidad de Navarra acoge este viernes un espectáculo que combina danza contemporánea con música

PAMPLONA, 19 (EUROPA PRESS)

La danza y la música se suben al escenario del Museo Universidad de Navarra este viernes, a las 19.30 horas, con 'The hidden resonances of the moving bodies II', de Instituto Stocos junto al grupo Neopercusión, percusionistas solistas de la Orquesta Nacional de España.

La propuesta es la segunda parte de una serie de obras que confrontan en escena a bailarines con músicos clásicos-contemporáneos con el objetivo de explorar los nexos que se encuentran en la creación de ambas disciplinas. Esta relación se explota gracias a una tecnología específica que combina técnicas de captura movimiento con modelos de inteligencia artificial, según ha informado el Museo de la Universidad de Navarra en una nota.

La coreografía de la pieza es de Muriel Romero, que ha trabajado con destacados coreógrafos como William Forsythe, Jirí Kylián, Nacho Duato o Saburo Teshigawara y regresa al Museo tras su estancia en la Academia de España en Roma, donde ha desarrollado un proyecto que relaciona la danza con la escultura de Bernini. En la pieza, la artista cuenta con los instrumentistas Juanjo Guillem y Rafa Gálvez y los bailarines Muriel Romero, Alicia Narejos y Arnau Pérez.

Pablo Palacio, cofundador de Instituto Stocos junto a Romero y compositor musical de la pieza, explica que tanto danza como música parten del movimiento: "Es hipnótico ver a un músico tocar su instrumento, parece una coreografía sofisticada. Ese movimiento, sin embargo, se traduce en música, en una danza de partículas que llega a nuestros oídos en forma de onda sonora", ha afirmado. En el espectáculo, esta vinculación se aborda como si fuera "una polifonía en la que la danza, la música, la tecnología y la luz evolucionan de forma autónoma, aunque con ciertas interdependencias, de forma que en momentos sea posible ver la música y escuchar la danza".

NUEVAS POSIBILIDADES CREATIVAS

La inteligencia artificial ha sido clave en esta propuesta, una herramienta que, en palabras del compositor, "puede ser un ámbito interesante para ayudarnos a los artistas a reflexionar sobre nuestro trabajo". Una reflexión que sirve de guía para la creación de posibilidades y nuevos escenarios.

Sobre el trabajo con Neopercusión, valora que la agrupación "lleva tiempo transitando entre los límites de la creación contemporánea y nuevos lenguajes escénicos, empujando la música actual a nuevos formatos y lenguajes. Su enorme virtuosismo, sin límites, asociado con su vocación por explorar lo desconocido, hace que esta colaboración haya sido una experiencia maravillosa que espero que se refleje en la obra que presentamos en el Museo".

Para conocer las claves de este trabajo, el miércoles 20 tendrá lugar una conferencia del ciclo Pensamiento en Danza, coordinado por Ibis Albizu. En el encuentro 'Cuerpos sonoros: inteligencia artificial y movimiento', que tendrá lugar en el aula 2 del Museo, el público podrá conversar con Pablo Palacio y Muriel Romero, de Stocos. La entrada será libre, previa retirada de invitación, hasta completar aforo.