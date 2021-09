Na+ de Berriozar pide la dimisión del alcalde después de que el TAN haya anulado los acuerdos del pleno de Presupuestos

PAMPLONA, 16 (EUROPA PRESS)

El portavoz del grupo municipal de Navarra Suma en el Ayuntamiento de Berriozar, Daniel Cuesta, ha pedido este jueves la dimisión "inmediata" del alcalde de Berriozar, Raúl Maiza (EH Bildu), después de que el Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) haya decreto que "no se ajusta a derecho" la expulsión de Cuesta en diciembre de 2020 del pleno del Ayuntamiento y haya anulado los puntos del orden del día, entre ellos los Presupuestos para 2021 y el derribo del hotel Maitena.

En rueda de prensa junto a los concejales Alicia Navarro y Alfredo Pérez, Cuesta ha señalado que en el pleno "más importante" del año, en el de Presupuestos, fue expulsado por el alcalde "sin los perceptivos avisos ni requerimientos legales". Desde el grupo municipal se recurrió esta decisión "al entender que la expulsión no se ajustaba a derecho y por considerar que se conculcaron los derechos fundamentales".*

Según ha expuesto Cuesta, el TAN les ha dado la razón "frente a las actuaciones sectarias de Maiza y EH Bildu" y concluye que la expulsión no se ajusta a derecho ya que "no han existido tres llamadas al orden para poder realizarse la expulsión de un concejal".

Ha detallado que "la sentencia va más allá" ya que el TAN anula los puntos del orden del día del 3º al 7º "entre los que se encuentra nada menos que todo el Presupuesto General Único para 2021, además de acuerdos en materia de urbanismo de gran calado para Berriozar", como el derribo del hotel Maitena, que "ya tiene licencia para el derribo y que es de suma importancia para el desarrollo urbanístico de esta zona".

Cuesta ha comentado que "esta anulación conlleva dejar sin efecto estos acuerdos y pone en riesgo el normal funcionamiento del Ayuntamiento que, a escasos meses de finalizar el año, se encontraría con todo el presupuesto general anulado". "Un hecho sin precedentes en cualquier administración pública y que pone en evidencia la forma caciquil de actuar de este alcalde cuyas decisiones están perjudicando gravemente a la ciudadanía de Berriozar a la que deja sin presupuestos", ha manifestado.

El edil ha comentado que Maiza "no puede continuar ni un minuto más como alcalde de Berriozar y debe asumir su responsabilidad y las consecuencias de las decisiones que él y solo él ha adoptado". "Los vecinos y vecinas de Berriozar no merecen tener un alcalde que ha hecho de una institución como un ayuntamiento su cortijo particular, que ha vulnerado los derechos fundamentales de los concejales libremente elegidos por la ciudadanía y que con sus actuaciones fuera del marco legal ha degradado una vez más la propia institución a la que representa", ha dicho.

El portavoz ha señalado que el grupo municipal de Navarra Suma analizará ahora "qué consecuencias tiene" la sentencia y "más allá de las propias consecuencias, vamos a medir muy bien el perjuicio que puede generarse a la ciudadanía de Berriozar". "No vamos a permitir que haya consecuencias para la administración a estas altura del año, pero que un Presupuesto o decisiones urbanísticas queden anuladas en su totalidad hace que queden en el aire", ha dicho.

Según ha añadido, "si llegado el momento dependen de nuestra formación las acciones que se puedan tomar, vamos a tratar de evitar que los perjudicados sean los vecinos de Berriozar".