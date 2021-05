Na+ critica "falta de concreción" de medidas ante la pandemia por el Gobierno y PSN las valora y pide prudencia

PAMPLONA, 17 (EUROPA PRESS)

Navarra Suma ha criticado este lunes "falta de concreción" desde el Gobierno foral en las medidas que está adoptando frente a la pandemia y ha considerado que hay un "desbarajuste". PSN, sin embargo, ha puesto en valor medidas como la apertura del interior de hostelería, la vacunación o medidas educativas, entre otras, y ha pedido que se mantenga la "prudencia".

En declaraciones a los medios de comunicación, el parlamentario de Navarra Suma Carlos Pérez-Nievas ha criticado la "falta de concreción" por parte del Gobierno en cuanto a las medidas frente a la pandemia, "no hay seguridad jurídica sobre lo que está haciendo". "El Gobierno pidió la ratificación de unas medidas que fueron rechazadas por el TSJN", ha dicho.

Ha hablado de "desbarajuste al que nos ha llevado el Gobierno de Navarra con medidas en algunos casos poco claras" y ha opinado que "hace unos argumentos para abrir la hostelería que ya eran suficientes para haber abierto desde finales del año pasado". "No se explica el vaivén del Gobierno con la hostelería y de hacerla responsable de los contagios", ha indicado, para señalar que "siempre se han pedido para la hostelería condiciones restrictivas, garantías de seguridad, medición del aire... y se podían haber tomado antes y no haber llevado al sector a una situación límite".

Ha destacado Pérez-Nievas que es "una mínima parte de la sociedad navarra la que incumple las medidas impuestas, ese exceso de información sobre los que incumplen da que pensar que es una parte importante pero no llegará ni al 1 por ciento". Ello hace, ha dicho, que la Policía "tenga que actuar, con claridad" por lo que ha mostrado su "apoyo" a las distintas Policías.

Preguntado por si hay alcaldes de Navarra Suma que defienden la celebración de fiestas, ha señalado el parlamentario que los alcaldes lo que piden es "claridad de lo que puede hacerse y lo que no". "Porque además va avanzando la vacunación y piden unas pautas que generen seguridad jurídica; los alcaldes no saben a qué atenerse", ha dicho.

Pérez-Nievas ha insistido en reclamar "claridad" sobre "qué se puede y no se puede hacer" ya que "lo razonable sería establecer desde ahora pautas de si se llega a este nivel de vacunación se podrá hacer esto o esto otro; pero estamos esperando semana a semana". "Hay que establecer un plan claro, por fases", ha incidido.

Ha añadido, además, que la Federación Navarra de Municipios y Concejos "tendrá que hacer lo que diga el departamento de Salud". "La FNMC carece de competencia para decir qué se puede hacer o no, quien tiene la competencia para las medidas es el departamento de Salud", ha dicho, para añadir que "la FNMC tendrá que estar a lo que diga el departamento de Salud".

Por su parte, el socialista Ramón Alzórriz ha destacado "el ritmo de vacunación, muy importante en Navarra con la llamada a personas de entre 40 y 49 años". "La inmunidad de grupo está más cerca que nunca, lo que es motivo de alegría", ha dicho, para destacar "la respuesta cívica de la mayoría de la ciudadanía, mientras que condenamos el incivismo de algunos con esos macrobotellones y ataques a la Policía Municipal".

Ha señalado el socialista que la inmunidad de grupo podría estar a finales de verano, "ya veremos la evolución de la inmunidad, no hay que tomar decisiones precipitadas, hay que tomar las decisiones en base a criterios sanitarios". "El Ayuntamiento de Pamplona ha tenido responsabilidad y ha dicho que no se pueden fiestas", ha comentado, para añadir que "se pueden hacer otro tipo de actividades".

Ha querido resaltar también la apertura este lunes del interior de la hostelería con "los requisitos marcados", lo que ha destacado como "un avance y una noticia positiva en la desescalada". También ha puesto en valor que, sobre los datos de empleo "se han recuperado los datos de antes de la pandemia". "Hay un futuro optimista", ha dicho, para resaltar "la labor de Educación en este largo año de pandemia, esencial para que los niños y niñas no pierdan el ritmo y para la conciliación".

Según ha dicho, les preocupa "el incivismo de la minoría que pone en peligro a la mayoría", por lo que ha pedido "seguir con la prudencia, con el respeto a las medidas y no permitir que unos pocos manchen y ensucien la labor del conjunto".

También ha hablado de "irresponsabilidad" de "algunos ayuntamientos, que hablan de fiestas como si no hubiera pandemia, lo que se puede hacer es otro tipo de actividades culturales guardando las medidas". "No se pueden realizar fiestas como si no hubiera pandemia, no se ha vencido", ha afirmado, para señalar que abogan por "la responsabilidad, el mantenimiento de las medidas y no crear falsas expectativas a la ciudadanía".