Na+ dice que no se fía del Gobierno foral en materia de euskera y PSN pide acoger con "normalidad" el decreto foral

PAMPLONA, 7 (EUROPA PRESS)

Navarra Suma ha manifestado este lunes que no se fía del Gobierno foral en materia de euskera, mientras que el PSN ha pedido acoger con "normalidad" el decreto foral que está preparando el Ejecutivo sobre el uso del euskera en las Administraciones.

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha señalado que, en materia del euskera, "de este Gobierno no nos fiamos nada, queremos conocer la letra pequeña", y ha añadido que el Ejecutivo "ha aumentado la partida a Eukarabidea un 40 por ciento y las ayudas a los medios de comunicación en euskera han pasado de 300.000 a 900.000 euros". "Es llamativo que Bildu y Geroa critiquen pero lo hagan con la boca pequeña, eso indica que la posición del PSN no les hace daño porque si les hiciera daño la reacción de Bildu y Geroa sería más contundente", ha manifestado.

Por su parte, el portavoz socialista Ramón Alzórriz ha defendido "normalidad para el futuro decreto del euskera". "Queremos el euskera basándonos en la realidad sociolingüística de nuestra tierra, en la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública y en alejar el euskera de la confrontación política permanente por el idioma".

A su juicio, "no se defiende un idioma porque se pueda entrar con más o menor facilidad en la Administración", por lo que ha pedido "tranquilidad". "Utilicemos el idioma para unir", ha dicho, para agregar que "hemos aumentado el presupuesto de Euskarabidea, hemos avanzado en la educación pública en euskera...". "Estamos para favorecer el euskera y no para confrontar, no aceptamos chantajes de unos ni de otros", ha aseverado, para agregar que "hemos mantenido la postura que siempre hemos mantenido, hay diferencias en este tema entre los socios de Gobierno, pero prevalece lo que nos une".

María Solana, de Geroa Bai, ha explicado que "año y medio se ha estado trabajando en la búsqueda del acuerdo, hemos llegado a un punto en el que no podíamos dilatar más esta cuestión porque se está penalizando a gente que está opositando y no se le reconoce un mérito que hasta ahora se le reconocía, por este vacío". "Por responsabilidad, más allá del interés político, Geroa Bai entiende que tiene que poner fin a esta circunstancia, que se resuelva y que por lo menos en la zona mixta se va a volver a situación previa", ha dicho, para defender que Geroa Bai propone que "se valore con carácter general en los puestos en los que se valora cualquier otra lengua en la misma o mayor medida en todo el territorio".

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha censurado que "en año y medio el Gobierno de Navarra no ha sido capaz de elaborar nuevo decreto" sobre el uso del euskera en la Administración. "Se nos dice que no se valora el euskera como mérito en la zona no vascófona; ¿saber euskera discrimina a quien no sabe y saber alemán no discrimina a quien no lo sabe?", ha indicado, para rechazar que "intereses partidistas pisoteen los derechos de la ciudadanía". "Con lo que conocemos del decreto, los euskaldunes seguirán sufriendo discriminación y en la zona no vascófona aún más. Nos tendrán firmes ante estos retrocesos y no contarán con nuestra ayuda activa ni pasiva", ha dicho.

Por parte de Podemos, la parlamentaria Ainhoa Aznárez ha indicado que su grupo "no se mueve de lo que negociamos la legislatura pasada, un acuerdo importante". "No nos parece de sentido común que se valore en la zona no vascófona más el francés, el inglés o el alemán y no el euskera", ha dicho, para señalar que "aquí que hacer mucho por la convivencia lingüística".

Finalmente, la parlamentaria de I-E, Marisa de Simón, ha defendido que "el conocimiento de las lenguas tiene que ser valorado" y "no tiene ningún sentido que se valore una lengua distinta al euskera y n se valore el euskera siendo lengua propia". Ha manifestado que en su grupo estaban "muy cómodos" con el decreto que se aprobó la legislatura pasada.