NA+ pide "respeto" para quienes no quieren los indultos y el resto de grupos critican la concentración de Colón

PAMPLONA, 14 (EUROPA PRESS)

Navarra Suma ha pedido este lunes "respeto" para quienes no quieren que se concedan los indultos a los presos del 'procés' mientras que el resto de grupos políticos han criticado la concentración celebrada este domingo en Colón.

En declaraciones a los medios de comunicación al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, el portavoz de Navarra Suma y presidente de UPN, Javier Esparza, ha pedido "respeto" porque "es importante pedir respeto para quienes defendemos que no se concedan los indultos". "Por defender lo mismo que defendía Pedro Sánchez no hace mucho tiempo, no nos convertimos en ningunos extremistas", ha dicho.

Esparza ha señalado que "el discurso de las formaciones políticas, del PSN, del PSOE, ese discurso cada vez más radical, necesita la búsqueda de excusas para justificar pactos que son antinatura". "Miles de personas estuvieron en la concentración contra los indultos y millones de españoles están en contra de los indultos más allá de si participaron o no. Y las encuestas dicen que más del 60 por ciento de los españoles no los entienden", ha comentado.

Según ha dicho, "el PSOE no va a escuchar y solo responde a las necesidades para continuar en el poder". "La concesión de los indultos es una cesión al independentismo catalán", ha añadido, para señalar que "no se mejora la convivencia concediendo los indultos, porque el independentismo no va a renunciar a romper con España".

Por su parte, el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha indicado que "ayer tristemente se volvió a escenificar la España en blanco y negro, la de las banderas anticonstitucionales, la que fomenta la fractura y la división de nuestro país, la España que parece que quiere UPN".

Según ha dicho, "UPN no es capaz de salir del laberinto de la política que marca el PP y centrarse en las necesidades de los ciudadanos navarros y navarras".

La parlamentaria de Geroa Bai María Solana ha señalado que "hemos visto finalmente que ha habido la asistencia que ha habido a la concentración, pero no queremos que se desvíe el foco de donde tiene que estar y que no nos hagan creer que con 60.000 o el número que sea es suficiente para que un Gobierno deje de tomar medidas que están ubicadas en el ordenamiento jurídico, que son legales y regulares y que se han aplicado en infinidad de ocasiones y no vemos por qué en ésta tiene que ser distinto". A su juicio, "no se justifica y nada debiera variar la decisión del Gobierno de proseguir con los indultos, en unos casos en que son aplicables".

Desde EH Bildu, Bakartxo Ruiz ha señalado que este domingo en Colón "vimos un bloque de derechas, una unidad en seguir anclados en la España de una grande y libre, del todo atado y bien atado y en la negación de los problemas estructurales del Estado español, en la negación de que los problemas políticos se solucionan por vías políticas y democráticas y eso esperamos que ocurra en Cataluña".

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha señalado que "cada vez vemos que son menos y cada vez más radicales". "Tenemos claro que las banderas son los problemas de los que no tienen problemas", ha opinado, para señalar que "a la sociedad española le preocupa la situación sanitaria, económica, de empleo...".