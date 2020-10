NA+ ve "decepcionante" la intervención de Chivite y EH Bildu cree que "ha fallado en las propuestas"

PSN, Geroa Bai y Podemos respaldan las palabras de la presidenta e Izquierda-Ezkerra considera que ha sido "poco propositiva"

PAMPLONA, 29 (EUROPA PRESS)

Navarra Suma ha considerado "extraordinariamente decepcionante" la primera intervención de la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, en el Debate del Estado de la Comunidad, un discurso que también ha criticado EH Bildu, que cree que la jefa del Ejecutivo foral "ha fallado en el tono y las propuestas".

Por su parte, el PSN, Geroa Bai y Podemos, socios del Ejecutivo, han respaldado las palabras de la presidenta, mientras que I-E ha considerado que ha sido "muy descriptiva y muy poco propositiva".

En concreto, en declaraciones a los periodistas, el parlamentario de NA+ Carlos Pérez-Nievas ha afirmado que el discurso de Chivite ha sido "extraordinariamente decepcionante" con "una impostada trascendencia, que no ha aportado ninguna solución y que refleja una lejanía extraordinariamente preocupante de la presidenta con la sociedad".

"La sociedad estamos soportando desde hace muchísimos meses situaciones excepcionales y la respuesta del Gobierno no acaba nunca de llegar. Es un discurso vacío, hueco, no acabamos de entender dónde están las propuestas, no hay nada de autocrítica, es un discurso autocomplaciente", ha sostenido.

En este sentido, ha expresado su preocupación por que "si no se es capaz de reconocer errores, que los hay a centenares en la gestión del Gobierno de Navarra, es difícil ser optimistas de cara a la búsqueda de una posible solución". "La sociedad ya no se conforma con estos discursos y no puede seguir esperando que le digan que todo se va a solucionar con el dinero que venga de Europa o no venga. Fiar el futuro a eso es no afrontar la realidad", ha manifestado.

Por contra, el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha defendido el discurso de Chivite y ha destacado que "se ha centrado en las necesidades de la ciudadanía navarra". "Ha demostrado que no es lo mismo quién gobierne ni qué políticas se propongan para salir de las crisis", ha expuesto Alzórriz, para resaltar que el Gobierno "ha ejecutado políticas para blindar los servicios públicos y reactivar Navarra, no sólo con recursos propios sino con sinergias y alianzas con el Gobierno de España y Europa".

Para Alzórriz, la jefa del Ejecutivo foral "ha sido muy clara y muy contundente en cuáles son las prioridades de la ciudadanía, cuáles son las exigencias" y ha asegurado que "todo su Gobierno se ha puesto a disposición de esas necesidades para ponerlas encima de la mesa, ahondando en lo que nos une y desterrando lo que nos separa".

"Hay un presente en Navarra y un futuro diferente, un presente de blindaje de los servicios públicos para que nadie quede atrás y una reactivación económica que tiene que venir de sectores y de factores también diferentes, como la transición ecológica, la digitalización o la cohesión territorial", ha apuntado.

En representación de Geroa Bai, Uxue Barkos ha agradecido la intervención de la presidenta, "ese relato intenso, con multitud de apuntes a las actuaciones que el Gobierno ha llevado a cabo en esta legislatura". Y ha afirmado que supone "una continuidad clara de lo que el cambio supuso en el arranque de 2015".

"Lo que queremos incidir es en las políticas generales, en las políticas de ambición, en esas líneas que deben marcar la política de la presente legislatura y los retos que esta tremenda crisis nos está imponiendo", ha apuntado.

Por su parte, el portavoz de EH Bildu Adolfo Araiz ha opinado que Chivite "ha fallado en el tono y las propuestas" en su discurso y ha echado en falta un "análisis más concreto" de las "medidas extraordinarias" a adoptar ante la "situación de emergencia actual". En este sentido, ha esperado que la presidenta "ofrezca ese tono y esas propuestas ante una situación de emergencia" a lo largo del debate.

Asimismo, ha criticado que, en este contexto, la presidenta haya tratado en su discurso al Departamento de Salud "como otro departamento más" y con un análisis "como si estuviésemos en un Debate del Estado de la Comunidad de cualquier otro año en el que no hubiéramos pasado lo que estamos pasando".

Por parte de Podemos, Mikel Buil ha destacado que la formación morada se siente "reflejada" en el trabajo del Gobierno foral que ha presentado la presidenta en su intervención y en el que, según ha dicho, "hemos participado de forma activa". Según ha señalado, en lo que Podemos va a incidir y va a trabajar ahora y de cara al futuro es "en intentar concebir la magnitud de la situación que estamos viviendo de una forma más realista".

"Estamos en una situación crítica en la Comunidad, con una magnitud temporal de la pandemia en la que nadie se atreve a inaugurar su fin y esto exige redefinir el contrato social que tiene la ciudadanía", ha apuntado Buil, para quien "la mayor ambición que tenemos que tener es la de colaborar con la ciudadanía que más dificultades tenga para adaptarse a un cambio que exige a las políticas públicas que no estén en el cortoplacismo, sino ambición".

Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha calificado la intervención de Chivite como "muy descriptiva" y "muy poco propositiva". En cualquier caso, ha expresado el "compromiso" de la coalición con el acuerdo programático y "el ciclo de cambio iniciado en 2015" y ha apoyado las medidas que ha tomado el Gobierno foral para combatir el Covid".

No obstante, se ha mostrado "decepcionada" por que el Gobierno foral "no quiera abordar esa reforma fiscal que es absolutamente necesaria y que necesitamos para el sostenimiento de los futuros Presupuestos y de los servicios públicos". Y también ha expresado su "preocupación" por "el altísimo nivel de deuda pública con el que Navarra saldrá de esta crisis".