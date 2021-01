Na+ ve "intolerable" el ritmo de vacunación en Navarra y PSN dice que, "pese a la complejidad", va a "buen ritmo"

Geroa Bai y EH Bildu han mostrado su preocupación por el desarrollo hasta ahora de la vacunación

PAMPLONA, 11 (EUROPA PRESS)

Navarra Suma ha criticado este lunes el ritmo de vacunación frente al Covid-19 en la Comunidad foral y ha indicado que el Gobierno de Nvarra "otra vez llega tarde". El PSN, sin embargo, ha defendido el trabajo desde Salud, el "esfuerzo" que se está realizando, y ha opinado que, pese a las "dificultades" por la "complejidad" de la vacuna, se está acometiendo a "buen ritmo". Geroa Bai y EH Bildu también han mostrado su preocupación por el desarrollo de la vacunación.

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, se ha cuestionado qué ha hecho el Gobierno foral ante el incremento de casos y "ante una tercera ola". "¿Ha incrementado el número de PCR? ¿O seguimos cometiendo los mismos errores?", ha dicho, para señalar que, ante la vacunación, "otra vez el Gobierno no está a la altura". "Tenemos 11.000 profesionales sanitarios y están poniendo las vacunas 15", ha censurado, para indicar que es "intolerable". "El Gobierno otra vez llega tarde, no gestiona bien los recursos humanos y tenemos 11.000 profesionales", ha comentado, para exponer que el Ejecutivo "no sabe acertar; la velocidad de crucero debería haber sido desde el primer minuto".

Por su parte, el socialista Ramón Alzórriz ha señalado que "es verdad que el Covid está repuntando pero tenemos un arma, la vacuna". Ha señalado el "esfuerzo ingente" de los profesionales sanitarios, "se ha vacunado en Reyes, este domingo...". "El plan está planteado, se sigue, al inicio hay dificultades porque no es fácil de gestionar ni de almacenar, se está ajustando y se está realizando a buen ritmo en Navarra y tendrá que coger esta semana la velocidad de crucero", ha comentado, para señalar que espera que este año se consiga la inmunidad de rebaño.

Según ha dicho, "cuando viene un repunte, atenuado por las medidas duras tomadas previamente, seguramente habrá que tomar más medidas". "Se necesita una unidad política para refrendar las nuevas medidas por parte del Gobierno de Navarra, menos críticas y más ayudas; son medidas que necesita el personal sanitario, que está extenuado", ha dicho, para manifestar que "con un repunte no se pueden tener las mismas medidas, el Gobierno impulsará alguna y las transmitirá con precisión esta semana".

Desde Geroa Bai, Uxue Barkos ha indicado que preguntará al Gobierno en el pleno de la Cámara por el momento sanitario para, después de las fiestas navideñas, "conocer la información más rigurosa por parte de Salud y la posibilidad de analizar las medidas que se proponen a la sociedad para paliar la expansión del virus".

Sobre la vacunación, ha señalado que "al ritmo que se está vacunando y que se reciben las vacunas difícilmente se podrá llegar al 70 por ciento de la población vacunada en junio", algo que ha dicho "nos preocupa". "Hay otras posibilidades de reforzar la vacunación como por ejemplo con la posibilidad de contar con personal recientemente jubilado, que las farmacias se sumen, pero para eso Salud tiene que contar con las vacunas. El Gobierno de Navarra tiene que defender la llegada de las vacunas y reforzar la vacunación", ha expuesto.

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha manifestado que también preguntarán al Gobierno por el proceso de vacunación, "qué medidas adoptará el Gobierno para que el proceso sea lo más amplio y ágil". "No acabamos de entender las explicaciones desde Salud de por qué se va a un ritmo tan lento, de por qué no se ha planificado de manera suficiente", ha dicho, para afirmar que el Ejecutivo foral está teniendo una actitud "poco autoexigente consigo mismo para cumplir el objetivo crucial de que en el menor plazo de tiempo la mayor parte de la ciudadanía esté vacunada". "Y también hay conformismo con lo que se plantea desde Madrid", ha censurado, y ha comentado que "se pongan más medios".

El parlamentario de Podemos Mikel Buil ha indicado que "iniciamos el año con una tasa alta de positividad del Covid" y ha añadido que "el Gobierno de Navarra determinará a lo largo del día y comunicará probablemente mañana si va a haber cambio en el ámbito de las restricciones, algo que analizaremos y apoyaremos". "Estamos en situación muy parecida a hace meses, por mucho que nos hablen de las vacunas no serán una realidad probablemente hasta finales de año", ha afirmado.