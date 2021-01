Navarra activa el nivel 1 del Plan de Protección Civil y fase 2 del Plan de Viabilidad Invernal ante previsión de nieve

Se prevé la movilización de todos los recursos para hacer frente al temporal que afectará principalmente a la Ribera y la Zona Media

PAMPLONA, 8 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Navarra ha acordado activar, a través de la Dirección General de Interior, el nivel 2 del Plan de Vialidad Invernal y el nivel 1 de la situación de emergencia del Plan Territorial de Protección Civil de Navarra (Platena), al confirmarse las previsiones meteorológicas que alertan de la posibilidad de nevadas que avanzarían de norte a sur y que serían más intensas en la Ribera y en la Zona Media, a cualquier cota, a partir de esta noche del viernes y sobre todo durante la jornada del sábado.

De cara a trabajar en máxima coordinación, se constituye el Consejo Asesor de Emergencia, integrado por el director técnico del plan (director de protección civil y emergencias), el director del Servicio de Conservación de Carreteras, el director del SEIS, la directora general de Interior, el director general de Obras Públicas, el director general de Administración Local, la directora general de Transportes y el director general de Telecomunicaciones y Digitalización.

También está integrado por el director del Servicio de Urgencias Extrahospitalarias, un representante de la Delegación de Gobierno de Navarra, el director territorial de AEMET, un representante de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), un representante del Ayuntamiento de Pamplona y otro del Ayuntamiento de Tudela, así como Policía Foral, Guardia Civil y Policía Nacional, ha explicado el Ejecutivo foral en una nota.

Las predicciones meteorológicas anuncian un episodio generalizado de precipitaciones en forma de nieve que se dejará sentir especialmente en la Ribera y en la Zona Media, áreas para las que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso naranja a partir de las 2 y las 5 horas del sábado.

No se descarta la posibilidad de que sea activado en la Ribera el aviso rojo, aplicable a situaciones de riesgo meteorológico extremo (fenómenos meteorológicos no habituales, de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto). Se trata de una circunstancia inhabitual en el sur de la Comunidad que podría generar acumulaciones variables de nieve, de hasta unos 13 centímetros, a cualquier cota.

En la Zona Media la nieve acumulada puede llegar a los 7 centímetros. Las temperaturas van a ser muy bajas, lo que aumentará la efectividad de la nevada porque se acumularía toda la nieve caída. En cuanto a la Vertiente Cantábrica el aviso es amarillo, con hasta 4 centímetros de nieve a cualquier cota, al igual que en los Pirineos, aunque en este caso se pueden acumular 10 centímetros a partir de los 400-500 metros de altura.

La activación del nivel 2 del Plan de Vialidad invernal conlleva la adopción de medidas destinadas a hacer frente a un régimen de precipitaciones en forma de nieve, o el desarrollo de un temporal de hielo, lluvia o viento. El nivel 1 de la fase de emergencia del Platena se activa ante casos de nevada generalizadas en una amplia zona, con afección a los servicios básicos, y cuando no se puede hacer frente a la situación con los medios municipales siendo necesario el concurso de medios autonómicos y un seguimiento supramunicipal de la situación. Contempla la constitución del Consejo Asesor de Emergencia, cuya primera reunión tendrá lugar esta tarde.

RECURSOS MOVILIZADOS

Un total de 48 máquinas quitanieves han sido movilizadas por la Dirección General de Obras Públicas a las 12 horas de este viernes para mantener despejadas las carreteras ante la predicción meteorológica.

Además, a partir de las 6 horas de mañana, sábado, se contempla la movilización de la totalidad de los recursos previstos en el Plan de Vialidad Invernal, lo que supone la activación de los 91 equipos quitanieves del Gobierno de Navarra, así como otros 35 equipos de los que disponen las autovías y autopistas en concesión AP-15, A-12 y A-21.

Cabe recordar también que el Gobierno de Navarra tiene cedidos más de un centenar de equipos quitanieves (cuñas y láminas) a 111 localidades para facilitarles la retirada de nieve y la limpieza de calles y caminos locales de su competencia.

Las adversas condiciones meteorológicas pueden dificultar los desplazamientos por carretera por la posible acumulación de nieve y la formación de placas de hielo en la calzada, por ello el Gobierno de Navarra recomienda evitar los viajes innecesarios.

Asimismo, se ha puesto en contacto con las asociaciones de transportistas de la Comunidad foral para mostrarles la conveniencia de que, en el caso de que sea posible, retrasen sus desplazamientos.

Si por causas de fuerza mayor es preciso viajar por carretera, deben consultarse las inclemencias meteorológicas en la zona a través de los medios de comunicación y del estado de las carreteras a través del teléfono 848 423 500 o en la página web de información sobre el estado de las carreteras de Navarra.

Además, el Gobierno de Navarra pide a la población que no use el vehículo para actividades no esenciales y que se eviten situaciones que en estas circunstancias pueden ser de riesgo, como las salidas al monte, ante la posibilidad de quedarse aislados en lugares apartados lo que requeriría la intervención de equipos de rescate que podrían ser necesarios en otras actuaciones urgentes.

Asimismo, aconseja no acudir a disfrutar de la nieve y en cualquier caso, en el caso de hacerlo, no aparcar los vehículos de tal forma que dificulten el trabajo de las máquinas quitanieves.