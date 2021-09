Navarra, a la espera de la ley estatal de medidas contra temporalidad en el empleo público para actuar con "seguridad"

PAMPLONA, 28 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente primero del Gobierno foral, Javier Remírez, ha explicado este martes que el Ejecutivo navarro está esperando a la consolidación normativa del Real Decreto-ley 14/2021 de 6 de julio de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público como ley, prevista para el próximo mes de noviembre tras su paso por Congreso de los Diputados y Senado, "para actuar desde el máximo grado de seguridad jurídica".

Remírez ha comparecido en comisión parlamentaria, a petición de EH Bildu, para explicar las consecuencias de la nueva doctrina del Tribunal Supremo sobre el personal interino de la Administración y valorar la incidencia en las competencias de Navarra del Real Decreto de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público.

El vicepresidente ha manifestado que "estamos ante un momento histórico en el que se abre una oportunidad y un proceso masivo de estabilización de empleo temporal" en la Administración foral y de "limitación expresa de la temporalidad injustificada de cara a futuro".

Según ha dicho, "va a permitir aliviar un problema que arrastramos desde hace demasiado tiempo y al que no hemos tenido posibilidad de dar la respuesta adecuada ya que ha estado sujeto y ha venido derivado de decisiones y situaciones que superaban nuestra capacidad de intervención".

Ha precisado que la mitad de los empleados públicos en la Administración foral son contratados, "un porcentaje excesivo y preocupante". En 2020 el número de personal efectivo ascendía a 31.734 personas de las que 17.036 tenían una vinculación temporal, "aunque bien es cierto que aquí encontramos el impacto de la pandemia de Covid y el refuerzo de personal que se ha precisado".

El consejero ha informado que "seguimos pidiendo la derogación de la tasa de reposición, que nos permita una planificación y una intervención integral en materia ofertas de empleo público". "Al mismo tiempo reconocemos que el Gobierno de España -por medio de una decisión tan valiente como exigente-, ha apostado por la búsqueda de una solución, que esta vez sí, va a dotar a las Administraciones de un marco que permita resolver de forma considerable una situación no deseada con la que hemos tenido que lidiar demasiado tiempo", ha dicho.

Según ha expuesto, "el Gobierno de Navarra -en el marco de nuestro autogobierno y ejercicio de nuestras competencias- está trabajando para aprovechar esta oportunidad en la máxima extensión de sus posibilidades, para estabilizar el máximo número posible de plazas, convirtiendo en fijas miles de plazas temporales, lo que va revertir en un mejor servicio a la ciudadanía y una mayor estabilidad y calidad del empleo público".

Ha incidido en que "estamos ante una oportunidad única que nos sitúa ante la que va a ser posiblemente la mayor oferta pública de empleo de los últimos años, con la que vamos a conseguir una extraordinaria reducción de la temporalidad en la Administración foral".

Por ello, ha señalado que están "comprometidos" e inmersos en un "intenso" trabajo para sacar adelante este proyecto que "va a requerir de un esfuerzo y una exigencia importante para el conjunto de la Administración y en especial para la dirección general de Función Pública". "Una exigente tarea en la que esperamos contar con la colaboración y el apoyo de este Parlamento y el consenso de las fuerzas sindicales", ha expuesto.

DESDE NAVARRA

En concreto, Remírez ha detallado que el Gobierno de Navarra está esperando a la consolidación normativa del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio como ley, previsto para el próximo mes de noviembre tras su paso por Congreso de los Diputados y Senado, "para actuar desde el máximo grado de seguridad jurídica".

Según ha dicho, "en paralelo, seguimos manteniendo los contactos activos y permanentes con el Gobierno de España, a través principalmente de la Secretaría de Estado de Función Pública, ahora dentro del Ministerio de Hacienda, en la línea de mejora del texto normativo en clave de interés de la Comunidad foral".

En concreto, ha expuesto, "la referencia expresa a los derechos históricos de Navarra en materia de función pública" para que "nos permita incorporar a los procedimientos de ingreso el mayor número de plazas posible que han estado ocupadas con carácter temporal" o la ampliación del plazo de aprobación de las ofertas públicas de empleo de estabilización (previsto inicialmente para el 31 de diciembre de este año) "debido a que no podremos aprobar las mismas antes de la aprobación definitiva del presente proyecto de Ley".

Ha precisado que una vez consolidado el texto normativo, deberá ser estudiado con detalle por el Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Función Pública, para su aplicación en los términos que corresponda "atendiendo siempre al respeto de nuestro autogobierno nuestro ámbito competencial".

De este estudio, ha comentado Remírez, podría derivarse una iniciativa normativa de carácter foral para "avanzar, de manera ágil y con completa seguridad jurídica, en el objetivo compartido de reducir a la mínima expresión imprescindible las posiciones de temporalidad del empleo público dentro de la Administración de la Comunidad foral".

El vicepresidente ha señalado que el Gobierno navarro tiene trabajados "una serie de escenarios, tanto cuantitativos como cualitativos, de acuerdo con la normativa que se está trabajado en este ámbito". "Escenarios que suponen una drástica reducción de la temporalidad a medio plazo, pero que por un criterio de prudencia, de gestión adecuada de las expectativas que afectan a miles de trabajadoras y trabajadores, de seguridad jurídica y de interlocución prioritaria con la representación legal de los trabajadores y trabajadores permanece en el ámbito de la prudente reserva que, en cuanto sea posible, se irá exponiendo y, por supuesto, dando cuenta de ello al Parlamento de Navarra", ha dicho.

En el turno de los grupos, el parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha indicado que esperar a lo que diga el Congreso de los Diputados "no es dar seguridad jurídica" a este ámbito y ha pedido que el Gobierno foral sea "valiente" a la hora de "ejercer sus competencias". "Nos gustaría que se hubiera mojado más en cómo se va a aplicar todo esto en Navarra", ha dicho.

Desde Navarra Suma, Marta Álvarez ha comentado que el consejero "ha necesitado 30 minutos para decir que va a hacer lo que diga -Pedro- Sánchez, que va a hacer lo que diga Sánchez como ocurre con todo". "No le he escuchado plantear la solución para Navarra", ha dicho, para señalar que tiene que "decir cómo lo va a regular y que lo hará en tres meses como le instó el Parlamento foral en una moción". Ha instado a Remírez a que "no espere a lo que le digan de Madrid y haga de consejero de Navarra y regule esta cuestión".

La socialista Inma Jurío ha señalado que "es fácil hacer propuestas cuando no se gobierna" y ha reprochado a Navarra Suma que "cuando ha gobernado no le han hincado el diente a un problema de hace 30 años". "Ha sido el Partido Socialista el que ha tenido que hincar el diente y en vez de tener actitud positiva, se dedican a hacer oposición en acoso y derribo", ha apuntado, para añadir que "desde el Gobierno de Navarra se actúa en defensa de nuestra foralidad".

Por su parte, Blanca Regúlez, de Geroa Bai, ha destacado "la necesidad de buscar una solución a esta situación tan grave dentro de la Administración" y ha añadido que entiende que "todos debemos arrimar el hombro para superar la temporalidad en la Administración". Ha pedido "velar por que se respete nuestro régimen foral". "Teniendo competencia para ello, desde el Gobierno se debería trabajar en una normativa propia y adecuada a nuestras singularidades, con previa negociación de la Mesa de la Función Pública y hacerlo cuanto antes", ha pedido.