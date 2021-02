Navarra ofrece formación a profesionales y divulgación para la ciudadanía sobre cómo actuar en caso de terremoto

PAMPLONA, 5 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Interior, ha impulsado una serie de acciones formativas y divulgativas dirigidas a profesionales y la ciudadanía para ampliar y generar conocimientos sobre el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo sísmico de Navarra (SISNA) y conocer cómo actuar en caso de producirse un terremoto.

El Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo sísmico de la Comunidad foral persigue "la intervención eficaz y coordinada de los recursos y medios disponibles con el fin de limitar las consecuencias de los posibles terremotos que puedan producirse sobre las personas, bienes y el medioambiente".

Entre las acciones formativas, destaca la organización de jornadas dirigidas al personal de bomberos que intervienen en los terremotos. En estas jornadas se trabajaron aspectos relativos al contenido del Plan (estudios, grados de intensidad sísmica, análisis de riesgo sísmico, etc), sus actuaciones, que incluye las campañas de información a la población, la autoprotección, la formación de los técnicos, divulgación sobre el origen de los terremotos, forma de medirlos o análisis del operativo y toma de decisiones y organización de simulacros, entre otras temáticas, ha informado el Gobierno.

Asimismo, se ha creado una plataforma online para continuar ampliando la formación sobre los terremotos, el riesgo sísmico en la Comunidad Foral, la estructura, la organización y la operatividad del Plan. Tendrán acceso a esta plataforma los servicios y agentes que intervienen en los seísmos, profesionales del ámbito educativo, sanitario, entidades locales o agrupaciones referentes en zonas, entre otros colectivos.

RECOMENDACIONES

Con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre cómo actuar antes, durante y después de un seísmo, se ha elaborado un tríptico y carteles. A través de esta acción, también se persigue lograr un mayor grado de autoprotección ciudadana y disminuir la vulnerabilidad ante el riesgo sísmico.

Este material informativo se va a distribuir próximamente en los ayuntamientos, centros escolares y centros de salud, entre otros servicios, de diferentes localidades navarras. A medio largo plazo, está previsto que el material también se amplíe a más localidades.

Respecto a las actuaciones básicas sobre cómo actuar en caso de terremotos, se indican las siguientes:

-Antes: En el ámbito de la prevención, en el domicilio y el lugar de trabajo, se recomienda redactar un plan familiar que incluya a todos sus miembros e indique cómo actuar. También acciones como eliminar objetos pesados colocados en lugares altos (estanterías, armarios, etc), identificar posibles zonas de riesgo, revisar y sujetar bien chimeneas, aleros, cubiertas de terraza o maceteros de balcones, asegurar que las lámparas están bien ancladas al techo, localizar las salidas más rápidas o tener localizada la llamada al 112 en el móvil.

-Durante: En lo que respecta a las actuaciones a seguir durante un terremoto, si tiene lugar en el interior de un domicilio, se debe buscar un lugar protegido (bajo los marcos de las puertas, junto a un pilar, bajo una mesa sólida o una cama). Asimismo, no se deben utilizar ascensores ni escaleras durante el temblor y es conveniente alejarse de las ventanas, lámparas o cristaleras. Si el terremoto tiene lugar en el exterior, no se debe entrar en ningún edificio y, en el caso de estar conduciendo, no hay que salir del vehículo, es aconsejable encender las luces de emergencia y aparcar en un lugar alejado de puentes.

-Después: Tras un terremoto, comprobar si hay personas heridas y protegerlas. Además, evitar tocar o pisar cables que se hayan desprendido, no utilizar mecheros o cerillas, abandonar el edificio por las escaleras (nunca utilizar el ascensor) y no entrar en ningún edificio. También se deben apagar las luces, cerrar el gas y la general del agua. En caso de estar atrapado, hay que proteger la boca y la nariz (evitar respirar polvo) y golpear con algo para indicar la situación.