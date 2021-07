Navarra prevé administrar esta semana 50.016 vacunas

De los 368 casos detectados el domingo, el 71% correspondían al grupo de edad situado entre los 15 y los 29 años

PAMPLONA, 12 (EUROPA PRESS)

El departamento de Salud del Gobierno de Navarra prevé administrar esta semana 50.016 dosis de la vacuna frente al Covid-19 y continúa con la inoculación de dosis en los diferentes grupos de edad según la priorización marcada tanto por la estrategia de vacunación como por la monitorización de la pandemia.

Así, se sigue esta semana con la vacunación en los grupos de edad más joven, entre los 18 y los 39 años, ya anticipada de manera gradual y progresiva la semana previa, y "cuya importancia se acentúa ante el relevante aumento de las cifras de incidencia en esta franja etaria, acompañada por un descenso en la edad de los pacientes ingresados", según ha explicado el Gobierno foral.

De este modo, de los ingresados en Navarra desde el 1 de julio, la mayoría (el 58,3%) son menores de 50 años. El 37,5% de ese total de ingresados está por debajo de los 40 años y el 12,5% tienen menos de 30 años. Además, en lo que respecta a los ingresados en UCI, la edad de tres de los cuatro últimos pacientes ingresados en las unidades de intensivos se encuentra por debajo de los 35 años (20, 27 y 35 años).

Por su parte, las cifras de incidencia de los contagios se encuentran en niveles muy altos también en las franjas de edad más jóvenes. Así, de los 368 casos de hoy, el 71% correspondían al grupo de edad situado entre los 15 y los 29 años.

Por otro lado, se avanza también en el cierre de la pauta de los mayores de 40 años, con especial atención al grupo de 60 a 67 años, en el que se está procediendo al adelanto en la inoculación de las segundas dosis con el objetivo de finalizar la inmunización de la gran mayoría de esta franja dentro del mes de julio.

Todos las personas mayores de 18 años que no hayan sido contactados previamente para recibir su dosis pueden seleccionar online la fecha para la vacuna a través de la web citasalud.navarra.es. La cita puede realizarse a través de Carpeta Personal de Salud, en caso de tenerla activada, o mediante cita web, accediendo con el número de la tarjeta sanitaria y la fecha de nacimiento.

Asimismo, la cita puede realizarse por teléfono según la zona de residencia: 948 370 130 para las localidades del Área de Salud de Pamplona, 948 370 135 para las del Área de Estella-Lizarra; y 948 370140 para las del Área de Tudela.

Además, se mantienen abiertos los canales de información sobre el proceso de vacunación que venían funcionando hasta ahora. Así, cualquier duda o incidencia sobre vacunas puede dirigirse al servicio de información ciudadana Infovac, a través de un teléfono único para toda Navarra (948 370 120) o mediante los correos electrónicos vacunacion@navarra.es o txertaketa@navarra.es.

LIMITAR LA MOVILIDAD Y LA INTERACCIÓN SOCIAL

Por otro lado, además de recordar la importancia en el aislamiento de los casos positivos, Salud ha incidido en la relevancia de extremar las precauciones y limitar al máximo la movilidad tanto en el caso de las personas que han tenido un resultado negativo en una PCR y están a la espera de una segunda prueba, como de los contactos estrechos.

En este sentido, aun no exigiéndose por protocolo el autoaislamiento estricto, se recomienda el cumplimiento de una serie de medidas preventivas: estar atento a la aparición de síntomas, y si comienzan, acudir o llamar a un centro sanitario, evitar el contacto con personas vulnerables y con personas no vacunadas, usar la mascarilla en los encuentros con otras personas y no acudir a actos o reuniones sociales. En definitiva, aconseja pensar y actuar con la hipótesis de que es posible haber resultado infectado aunque aún no hayan aflorado los síntomas o la primera prueba no lo haya detectado.

Asimismo, en el caso de aquellas personas que obtuvieron un resultado negativo en una primera PCR y se les dio cita para una segunda, Salud ha insistido en la importancia de acudir a esta prueba en la fecha y hora señaladas.

Además, ha recordado que aquellas personas que tengan un resultado positivo en una prueba de PCR pueden indicar sus contactos estrechos a través de Carpeta Personal de Salud, sin necesidad de ser contactados por el equipo de rastreo.

50.016 VACUNAS ESTA SEMANA

En conjunto, esta semana está previsto administrar en Navarra 50.016 vacunas. En el Área de Pamplona, los equipos coordinados por Atención Primaria vacunarán de lunes a domingo en el polideportivo de la UPNA y en el antiguo colegio de Maristas. Además, martes y miércoles se vacunará en FOREM. El horario será de 8.30 a 21.10 horas. Se trata de planificaciones provisionales y pueden ser ampliadas a lo largo de esta semana.

Así, según estas previsiones iniciales, en toda el Área de Pamplona, que incluye Pamplona y Comarca y zonas rurales, se va a citar a 36.468 personas.

En lo que se refiere a las zonas rurales del Área de Pamplona, se inoculan dosis el lunes en Salazar, Isaba, Artajona y Aoiz; el martes, en Alsasua, Sangüesa y Carcastillo; el miércoles, en Burguete, Salazar, Isaba, Carcastillo y Tafalla; el jueves en Artajona, Peralta, Lesaka y Santesteban; y el viernes, en Burguete, Ultzama, Irurtzun y Peralta.

Por su parte, en el Área de Salud de Tudela, de lunes a domingo, se prevé administrar un total de 8.282 dosis desde el lunes hasta el domingo en el polideportivo del Colegio de Jesuitas de la capital ribera.

En el Área de Estella-Lizarra, se vacunará en el Hospital García Orcoyen de lunes a domingo. Además, el miércoles se administrarán dosis en Villatuerta (frontón polideportivo), Ancín-Amescoa (Ayuntamiento), Los Arcos (casa de cultura) y Viana (polideportivo), y miércoles y jueves, además de en esas localidades, se vacunará en Estella-Lizarra (escuela de música), Lodosa (casa de cultura), San Adrián (casa de la juventud) y Allo (frontón). Durante esta semana está previsto que se administren 5.266 dosis.

En lo que respecta al proceso de vacunación, el domingo se administraron 6.122 dosis, lo que eleva el número de vacunas administradas a 685.233, de las 728.135 recibidas hasta ayer, lo que supone el 94,1% de las disponibles hasta ese momento en Navarra. La semana pasada se recibieron 23.400 dosis de Pfizer, 4.300 de Moderna y 3.650 de Janssen. Esta semana está previsto recibir un total de 27.700 dosis de vacunas; en concreto, al envío de Pfizer de este lunes (23.400 dosis) se le sumarán otras 4.300 dosis de Moderna a lo largo de la semana.

Las personas que han completado su vacunación hasta la fecha son 304.980, después de haber recibido el domingo su segunda dosis 3.857 de ellas.

En cuanto a la cobertura por grupos de edad, se ha administrado la pauta completa al 100% de mayores de 80 años y al 99% del grupo comprendido entre los 70 y los 79 años. Además, tienen la pauta completa el 65% de los de 66 a 69 años; el 57% de los de 60 a 65 años; el 85% de los de 55 a 59 años; el 82% de los de 50 a 54 años; el 75% de los de 45 a 49 años; el 44% de los de 40 a 44 años; el 13% de 30 a 39 años; el 11% de 20 a 29 años; y el 1% de menores de 20 años.

Respecto a la cobertura con al menos una dosis, en el tramo de 70 a 79 años es del 99%; entre los 66 y los 69 años, del 96%; al 92% llega entre los 60 y los 65 años; entre los 55 a los 59 años, también al 92%; al 89% alcanza en el grupo de los 50 a los 54 años; al 88% en el grupo entre los 45 y los 49 años; al 79% en el de los de 40 a 44 años; al 54% en el de 30 a 39 años; al 20% de los situados entre los 20 y los 29 años; y al 3% de menores de 20 años.

En total, el porcentaje de la población mayor de 12 años que ha recibido al menos una dosis se sitúa en el 69%, y con pauta completa en el 52,5%.