Navarra regresa a la Bilbao International Music Experience, tanto en el apartado profesional como en el artístico

PAMPLONA, 28 (EUROPA PRESS)

La presente edición de Bilbao International Music Experience (BIME), que arrancó el lunes de forma virtual y que se desarrollará de manera presencial el miércoles 28 y jueves 29 de octubre en el Palacio Euskalduna de Bilbao, contará de nuevo con presencia navarra, tanto en el apartado profesional como en el artístico.

Estos encuentros, que se han convertido en una de las principales citas de la industria musical en Europa, reúnen a profesionales de cualquier perfil procedentes de más de 30 países y de todos los ámbitos de la música y las demás industrias culturales y creativas.

BIME se presenta como "un espacio para conectar continentes, compartir conocimientos, hacer negocios y descubrir las últimas innovaciones en todo lo relacionado de manera directa o indirecta con la música".

En la parte profesional de la feria, el Gobierno de Navarra, a través de sus direcciones generales de Cultura y Turismo, proporcionará un stand institucional al ecosistema musical navarro para el desarrollo de diferentes intercambios y encuentros.

Con esta iniciativa se busca dar continuidad al esquema de cooperación iniciado en BIME 2019, bajo la submarca turística, 'Navarra, Reyno de la música en vivo (Kingdom of Live Music)', en el que agentes públicos y privados de la industria musical (recintos, promotores de festivales y conciertos, bandas y artistas) trabajaron conjuntamente.

Navarra, además, aportará al programa oficial tres ponentes. Ana Zamarbide, presidenta de ANAIM, participará en la charla 'Salas de Conciertos y COVID19'. Javier Lacunza, gerente de la sociedad pública NICDO, formará parte de las mesas redondas 'Gestión de recintos culturales' y 'Las administraciones públicas miran al horizonte cultural'. Finalmente, Mario Cornago, director ejecutivo de Burcor Producciones, ofrecerá su visión al encuentro 'Análisis de la información y gestión de un festival mediante la tecnología', ha informado el Gobierno foral en un comunicado.

En esta edición, marcada fuertemente por el COVID-19, se abordarán las distintas iniciativas planteadas en Navarra desde el inicio de la crisis. Estas han tenido como objetivo principal "el apoyo y colaboración con artistas, promotores, escenarios y técnicos navarros, agentes que forman la industria musical y que, además, han apostado por el asociacionismo como fórmula de trabajo".

De esta forma, más allá de las instituciones, el stand de Navarra contará con la participación de las recientemente constituidas ANAIM (Asociación Navarra de la Industria Musical), EMAN (Escena Musical Asociada de Navarra), cuyo asociado el festival Santas Pascuas, presentará los contenidos de su próxima edición en el marco de la feria, y ATEN (Asociación Navarra de Técnicos de Espectáculos).

DOS BANDAS NAVARRAS EN EL BIME CITY

BIME, además de una feria profesional, cuenta con actuaciones en directo que tendrán lugar en distintas salas de la capital vizcaína, los días 28 y 29 de octubre bajo el nombre de BIME CITY.

La Dirección General de Cultura lanzó por segundo año consecutivo, junto con BIME, un concurso para la selección de dos bandas navarras emergentes para integrarlas en su programa. Los ganadores han sido Juárez y Baobabs will destroy your planet. Ambas formaciones ofrecerán sendos conciertos que tendrán lugar, este miércoles por la tarde, en el recinto BilboRock y serán transmitidos en streaming, en la plataforma del evento.

Juárez es un grupo de Pamplona formado por Cristina Aranguren (guitarra y voz), José Palanca (guitarra y voz), Alberto Rodríguez (bajo), Iñigo Maya (batería) e Izaskun Munárriz (sintetizadores).

Dieron sus primeros pasos en 2012 y desde entonces han publicado cuatro trabajos: 'Escafandra' (2014), 'Caléndula' (2016) 'Boreal' (2018) y el más reciente, 'Entre palmeras' (2020), disco que presentarán en BIME en directo. Este álbum ha visto la luz gracias al triunvirato conformado por Caballito Récords (Cádiz), Lunar Discos (Sevilla) y Nébula Recordings (Pamplona).

Baobabs Will Destroy Your Planet es una formación de Pamplona que nació en octubre de 2014 con la intención de aportar un aire nuevo a la música en euskera. El grupo, conformado por Eneko Reketibate (batería), Txemi Losada (guitarra), Amaia Zalbide (sintes) y Eymard Uberetagoena (guitarra y voz), presenta claras influencias del indie anglosajón tanto en sus melodías como en el sonido.

En 2015 grabaron un primer EP que les sirvió para ganar el premio especial otorgado por el Kafe Antzokia de Bilbao, en el concurso de maquetas de Euskadi Gaztea. En febrero de 2016 grabaron su primer disco en los estudios Abbey Road, de Londres, bajo la producción de Iñaki Llarena y Leyre Aranguren. Se trata del primer grupo euskaldun en grabar en estos estudios.

Tras una trayectoria de conciertos en Euskadi y Navarra y en ciudades como París, Madrid o Barcelona, en 2018 editaron su segundo álbum de estudio 'Argiaren abiadura'. En la actualidad preparan su tercer álbum que esperan publicarlo durante 2021. Para el concierto que ofrecerán en BIME la banda se complementará con el bajista Eneko Celestino, integrante de los grupos Hey Bastian, Down Of The Maya y Marvin.