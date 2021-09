Navarra, la segunda comunidad con menos personas pendientes de prestación por dependencia, según Maeztu

PAMPLONA, 29 (EUROPA PRESS)

La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Mari Carmen Maeztu, ha destacado que Navarra es "la segunda comunidad con menos personas pendientes de prestación" por dependencia, con un 4,5%, y también ha resaltado que "ahora mismo somos la comunidad autónoma más ágil".

En respuesta a una pregunta de Navarra Suma en comisión parlamentaria, Maeztu ha defendido los pasos dados por su departamento para mejorar en este ámbito y, por ejemplo, ha explicado que "hemos incrementado el personal de valoración para las personas con dependencia durante estos años".

Además, "se han simplificado los trámites exigidos" y, según ha dicho, también "se ha mejorado el sistema informático con el volcado directo al sistema que tenemos y se ha conveniado con Salud para que desde las unidades de Trabajo Social de los centros de salud puedan tramitar la valoración de las prestaciones de dependencia, lo que ha facilitado la gestión".

Igualmente, la consejera ha puesto en valor que "hemos incrementado sustancialmente las plazas concertadas en centros residenciales y de día" y ha garantizado que "lo vamos a seguir haciendo y ampliando".

En cifras, ha destacado que Navarra es "la segunda comunidad con menos personas pendientes de prestación, con un 4,5%", frente al 13% de junio de 2015, "último mes de la gestión" de un gobierno presidido por UPN. "Entonces costaba tres veces más recibir una prestación", ha expuesto Maeztu, para valorar que ahora mismo Navarra es "la comunidad autónoma más ágil", mientras que con UPN ocupaba "el número 11".

Igualmente, ha puesto de manifiesto que frente a "los 3,5 meses de media de la valoración de la dependencia en 2015, a día de hoy son 2,31 meses, después de pasar la pandemia".

Maeztu ha asegurado que "estamos muy comprometidos para continuar reduciendo los plazos y seguir simplificando los procedimientos para seguir dando una respuesta más corta si cabe a las demandas que nos hace la ciudadanía y recortar los plazos de respuesta de las prestaciones".

Y ha destacado, además, que "con los fondos europeos tenemos previstas inversiones en el ámbito de la mejora de infraestructuras, residenciales, mejora de la oferta de servicios de atención diurna y otras cuestiones que sin duda ayudarán a seguir mejorando el sistema de atención a la dependencia".

Por su parte, la parlamentaria de Navarra Suma Marta Álvarez ha reprochado a la consejera que su actuación para conseguir reducir las listas de espera "dista mucho de ser eficaz" y ha asegurado que "sus resultados en dos años o no mejoran o directamente empeoran". "Es la responsable desde hace dos años de que esta situación de listas de espera no se produzca, para eso le pagan", le ha dicho a Maeztu, a quien ha exigido que "no se escude en lo que hacen otros gobiernos, diciendo que trabajan mucho o negando los datos".

"Tiene más dinero del que ha tenido nadie, más personal del que ha tenido nadie, lo que no parece que tenga es capacidad para gestionar y por eso estos resultados", le ha dicho a la consejera la representante de NA+.