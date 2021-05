Núria Reguart Segarra, doctora en Derecho, obtiene el Premio Brunet Tesis Doctorales de la UPNA

Dotado con 2.000 euros y la publicación de su trabajo, este galardón reconoce tesis doctorales relacionadas con los derechos humanos

Con su tesis doctoral 'Los pueblos indígenas y la protección de sus convicciones religiosas ante conflictos de acaparamientos de tierras y aguas', Núria Reguart Segarra, doctora en Derecho por la Universitat Jaume I de Castellón, ha obtenido el Premio Brunet Tesis Doctorales, otorgado por la Fundación Jaime Brunet, con sede en la Universidad Pública de Navarra (UPNA).

El premio, dotado con 2.000 euros, diploma y la publicación de la tesis doctoral, busca reconocer aquellas investigaciones cuyo contenido básico tenga una relación directa con los derechos humanos, su defensa y promoción. La tesis doctoral de Núria Reguart tuvo por objeto reafirmar la singularidad del derecho de libertad de religión o de creencias de los pueblos indígenas, que se ve irremediablemente violado en los conflictos de acaparamientos de tierras y aguas, que acechan la integridad de sus territorios tradicionales debido a la inestimable riqueza y abundancia de recursos naturales, ha informado la UPNA.

Según explica su autora, en el núcleo de esas violaciones de derechos humanos se sitúa la de su derecho de libertad de religión o de creencias, íntimamente ligado a sus territorios ancestrales. "Ello es consecuencia de la profunda conexión espiritual que mantienen con estos, que constituye la base esencial de sus sistemas de creencias y otorga el sentido final a sus cosmovisiones y sus formas de vida. Es evidente que sus creencias religiosas se alejan de los parámetros euroccidentales al respecto, pero ello no obsta para que sean dignos titulares de este derecho fundamental, cuyo goce efectivo pasa, ineludiblemente, por el acceso, control y manejo de sus tierras", señala.

El estudio realizado no se circunscribe al supuesto de una sola comunidad o pueblo indígena, sino que aspira a demostrar que la violación de este derecho humano ocurre en un considerable volumen de casos de acaparamientos de tierras indígenas alrededor del mundo.

La falta del reconocimiento provoca, según Núria Reguart, un empeoramiento de sus condiciones ecológicas naturales, y hace que queden al arbitrio de los intereses económicos que se anteponen al cumplimiento de las políticas medioambientales. Por ello, concluye que "la garantía efectiva del derecho de libertad religiosa de los pueblos indígenas es la piedra angular en torno a los dos grandes retos a los que se enfrenta: el cambio climático y el acaparamiento de tierras, y esta acción es la más eficaz para asegurar su supervivencia y el bienestar de la Tierra".

Núria Reguart Segarra es graduada en Derecho por la Universitat Jaume I de Castellón, doctora en Derecho por la Universitat Jaume I y, en la actualidad, profesora ayudante de Derecho Eclesiástico del Estado en esta misma universidad. Es miembro del Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Derechos Fundamentales de la Universitat Jaume I y miembro de la REDH-EXATA (Red Iberoamericana de Empresas y Derechos Humanos: incidencia especial en el extractivismo y los acaparamientos de tierra y agua).

Asimismo, forma parte del equipo de investigación del proyecto 'Acaparamientos de tierras y recursos, ecocidio y pueblos indígenas' (UJI-A2020-04), cuya investigadora principal es la doctora Chiara Marullo. Sus líneas de investigación se centran en el discurso de las empresas y los derechos humanos y, en concreto, en los derechos humanos de los pueblos indígenas y su libertad religiosa. Ha participado en numerosas jornadas y congresos en calidad de ponente en centros como la Universidad de Strathclyde, la Universitat Rovira i Virgili, el University College Roosevelt, la Universitat de València y en la sede de la Business, Conflict and Human Rights Network en Ginebra. Entre sus publicaciones más relevantes, destacan: 'Business, Indigenous Peoples' Rights and Security in the Case Law of the Inter-American Court of Human Rights', Business and Human Rights Journal, vol. 4, núm. 1, 2019, pp. 109-130; y 'La protección del conocimiento tradicional indígena a través del derecho a la libertad religiosa: un nuevo frente en la lucha contra el cambio climático', Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, núm. 49, 2019, pp. 1-32.