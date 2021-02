Pamplona concedió 405.954 euros en 2020 en ayudas para el alquiler a 161 familias que vivían en situación de crisis

PAMPLONA, 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Pamplona concedió el año pasado ayudas para el pago del alquiler a 161 familias que vivían en situación de crisis o en infraviviendas por un importe total de 405.954 euros. Las ayudas se incluían en la convocatoria de subvenciones del Programa Provivienda que este año tiene una dotación de 450.000 euros, tal y como ha explicado la concejala delegada de Servicios Sociales, Acción Comunitaria y Deporte, María Caballero, en la Comisión de Asuntos Ciudadanos.

La convocatoria de este año fue publicada en el BON número 4 de 8 de enero. Las solicitudes pueden formalizarse durante todo el año a través de las Unidades de Barrio. El objetivo de las ayudas es que sean una respuesta de carácter temporal para las familias residentes en Pamplona que tienen necesidad urgente de vivienda y que se encuentran en circunstancias socioeconómicas y familiares de precariedad. Se trata de que, mediante la subvención, se completen los recursos familiares para hacer frente al pago total del alquiler, ha informado el Ayuntamiento.

Entre los requisitos que tiene esta convocatoria se encuentra que familias participantes se comprometen a ser incluidas en un proyecto socioeducativo más amplio para que puedan adquirir la capacidad y la autonomía para acceder y mantener una vivienda. Así se busca mejorar la situación en materia de vivienda de las familias que participan en él y no que sea un mero apoyo económico.

Las personas beneficiarias participan en programas de acompañamiento socioeducativo y/o incorporación socio-laboral de los Servicios Sociales municipales o de entidades de iniciativa social vinculadas a los mismos. La permanencia de una familia en el programa se ajusta a sus necesidades y a los informes emitidos por los servicios sociales municipales. Salvo en casos excepcionales no será superior a dos años.

El programa de apoyo a la vivienda concede ayudas económicas mensuales dirigidas a la subsidiación del alquiler de un piso en el mercado libre o una VPO. Se subvenciona parcialmente el alquiler de la vivienda habitual de las unidades familiares que se encuentran en una situación de crisis socioeconómica con dificultad para el acceso o el mantenimiento de una vivienda, residen en infraviviendas o en una vivienda inadecuada o han agotado el tiempo máximo de tres años de estancia en viviendas municipales para situaciones de emergencia habitacional.

CARACTERÍSTICAS DE LA CONVOCATORIA DE ESTE AÑO

Las bases de la convocatoria de este año, recogen, entre otros aspectos, que tendrán prioridad las familias con menores y las que hayan percibido esta ayuda económica el año anterior. Las ayudas no podrán superar el 70% del alquiler de la vivienda y tendrán un mínimo del 50% en función de los ingresos familiares per cápita. Quienes no alcancen los 220 euros de renta per cápita al mes recibirán la subvención del 70%; las familias con ingresos mensuales entre 220 y 240 euros obtendrán el 65%, de 240 a 260 euros el 55% y superiores a 280 euros contarán con una ayuda del 50%.

Pueden solicitar estas ayudas aquellas personas o familias que se encuentren en situación de necesidad de apoyo a la vivienda de alquiler en la que residen y que han demandado previamente otras ayudas, ya que esta tiene carácter subsidiario. Se atienden en este programa a las familias que viven en infravivienda (chabolismo), en vivienda en condiciones no adecuadas (insalubridad, semirruina...), sin vivienda (pensiones, alojamiento en la calle, etc.) o en situación de hacinamiento.

Asimismo, se contempla a familias que se encuentran en situación de desahucio con menores a su cargo y en otros casos en los que, viviendo en una VPO haya empeorado la situación económica, hasta que se revise el contrato y la consiguiente subvención. Por último, se contempla la posibilidad de estar en una vivienda libre de alquiler y que exista riesgo de pérdida.

Las personas interesadas deben estar empadronadas en Pamplona con una antigüedad mínima de 6 meses y no deben ser propietarias de una vivienda en el momento de la solicitud ni haberla transmitido en los últimos cinco años. No se conceden ayudas a las personas que subalquilan las habitaciones en su vivienda.