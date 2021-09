Pamplona se une al Día contra la Trata y la Explotación Sexual con una cabina informativa en la plaza del Castillo

PAMPLONA, 21 (EUROPA PRESS)

La plaza del Castillo de Pamplona contará desde este jueves 23 de septiembre, Día Internacional contra la Trata y la Explotación Sexual de Mujeres y Niñas, con una cabina informativa que ofrecerá datos sobre la situación en Navarra, recursos a los que pueden acudir las mujeres y la normativa que recuerda que la trata es delito.

De esta forma, el Ayuntamiento de Pamplona, bajo el lema 'No lo escondas', quiere "denunciar la invisibilidad de la situación de mujeres que viven en situación de trata y explotación sexual en el entorno más cercano, así como el ocultamiento de quienes favorecen o hacen uso de la misma".

En este sentido, la Comisión de Asuntos Ciudadanos del Consistorio ha aprobado este martes una declaración sobre este día en la que se ha recordado que "las víctimas de la trata son captadas, transportadas o alojadas mediante engaño, aprovechando su situación de vulnerabilidad o utilizando la fuerza, con el propósito de obtener un beneficio de la explotación".

La cabina estará instalada hasta el 3 de octubre junto a la esquina con el paseo de Sarasate, frente al número 26. Dentro se colocarán tres paneles informativos. Uno destinado a recordar que la trata es delito y supone una manifestación de violencia hacia las mujeres, tal y como lo avala un amplio marco normativo internacional, europeo, estatal, foral y municipal, ha explicado el Consistorio pamplonés en una nota.

Por su parte, el segundo panel proporciona datos sobre las realidades de estas mujeres procedentes del informe de 2019 del 'Acuerdo interinstitucional para la coordinación ante la violencia contra las mujeres en Navarra'. Y el tercer panel recoge recursos de entidades públicas y sociales y para el acompañamiento y asistencia a mujeres en situación de trata.

PERFIL EN NAVARRA

Según han indicado desde el Consistorio pamplonés, las mujeres en prostitución que han sido atendidas en Navarra, en 2019, con indicadores de trata proceden de algún país del Golfo de África, mayoritariamente de Nigeria, y han llegado directamente desde África en ese mismo año a ciudades de la costa mediterránea y también del interior. El panel del contenedor también recoge que tienen una edad comprendida entre los 18 y los 29 años

Asimismo, presentan factores de vulnerabilidad extrema al no contar con apoyos socio familiares y carecer de documentación válida para residir y trabajar, ejerciendo la prostitución para saldar cuantiosas deudas. Por ello, se les hace largo y difícil el proceso de salida de la explotación sexual si no cuentan con apoyos importantes. Más de la mitad, ha dejado en su país familiares a su cargo.

Por otra parte, según han informado desde el Consistorio, se ha constatado un volumen importante de mujeres procedentes de China de las que, en su mayoría, no se han podido recabar casi ningún dato. Y es que, año tras año, se está mejorando en la recogida de información, pero, teniendo en cuenta la situación irregular y de vulnerabilidad de muchas de estas mujeres, la información que se presenta hay que analizarla con la debida precaución, tal y como se recuerda en el panel.

A nivel mundial, la declaración aprobada en la Comisión de Ciudadanos recoge que se estima que hay 1,8 millones de personas víctimas de delitos de trata de personas para explotación sexual.

RECURSOS GRATUITOS DE ASISTENCIA

Otra zona de la cabina está especialmente dirigida a las mujeres que son víctimas de trata que se caracterizan por haber recibido promesas de un trabajo que no están realizando y desarrollan su labor a la fuerza en condiciones de explotación; reciben amenazas contra ellas o sus familias; no pueden llevar dinero o documentación; trabajan para pagar una deuda, y no pueden moverse con libertad o buscar trabajo.

A ellas se les ofrece un listado de entidades con sus direcciones y ámbitos en los que trabajan para que puedan contactar con ellas. Entre los recursos públicos se mencionan el Servicio Municipal e Atención a la Mujeres (SMAM) y la Oficina de Atención Víctima del Delito. Las entidades sociales recogidas son Asociación Abiatze, Cáritas, Médicos del Mundo, Itxaropen Gune, Villa Teresita, Ehuleak Nafarroa y Acción contra la Trata-ACT. Por último, se recuerdan los teléfonos de ayuda y emergencias de SOS-Navarra 112 y Policía municipal 092.

Un tercer panel se centra en el marco normativo y en los derechos de mujeres y niñas, derechos que son vulnerados en todas las situaciones de trata. A nivel internacional, hace un repaso desde los convenios de Naciones Unidas de 1949 contra la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena y la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer hasta el Convenio de Estambul de 2011 impulsado por el Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia hacia las mujeres.

La instalación de la cabina coincide con la programación del Día internacional contra la explotación sexual y tráfico de mujeres, niñas y niñas impulsado por Acción contra la Trata-ACT y la Ehuleak Comisión para la investigación de los malos tratos a mujeres en Navarra con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona.

La próxima actividad es la presentación del disco-libro 'Libres para soñar' con Las Poderosas el jueves 23 de septiembre a las 19 horas en Katakrak. Para finalizar, el 7 de octubre tendrá lugar una conferencia con Rosa Cobo titulada 'Pornografía. El placer del poder'.