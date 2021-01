El Parlamento foral convalida el decreto del Gobierno con medidas fiscales para pymes y autónomos

NA+, único grupo que ha votado en contra, dice que el decreto supone "una renuncia a emplear mejor las herramientas de política fiscal"

PAMPLONA, 28 (EUROPA PRESS)

El pleno del Parlamento de Navarra ha convalidado este jueves un decreto ley foral enviado por el Gobierno a la Cámara con nuevas medidas fiscales para tratar de paliar los problemas financieros de pymes y autónomos debido a la crisis provocada por la pandemia de Covid-19.

El decreto ha sido apoyado por todos los grupos del Parlamento, salvo por Navarra Suma, que ha votado en contra.

Entre las cuestiones que recoge el decreto se establece el aplazamiento excepcional de deudas tributarias derivadas de autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso en periodo voluntario finalice entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2021. La duración del aplazamiento será de 7 meses, sin intereses, de los cuales los tres primeros meses serán periodo de carencia de pago.

Asimismo, se exonera a los contribuyentes del IRPF que ejerzan actividades económicas de la obligación de realizar el pago fraccionado correspondiente al cuarto trimestre de 2020.

Además, el decreto contempla la reducción de 6 a 3 meses en los plazos establecidos en el Impuesto Sobre Sociedades y en el IRPF para la deducción de determinadas pérdidas por posibles insolvencias. Del mismo modo, se reduce a tres meses el plazo para que las cantidades adeudadas por los arrendatarios tengan la consideración de saldo de dudoso cobro.

Por último, se establece un incentivo fiscal para las personas físicas que alquilan los locales en los que se desarrollan determinadas actividades económicas vinculadas al sector turístico, la hostelería y el comercio, y hayan acordado voluntariamente una rebaja en el alquiler correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2021. En tal caso, se permitirá computar dicha rebaja como gasto deducible para el cálculo del rendimiento del capital inmobiliario.

La consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, Elma Saiz, ha destacado en la defensa de este decreto que "la gestión sanitaria de la pandemia se debe acompañar de una batería de medidas económicas que buscan minimizar el enorme daño sufrido en muchos sectores económicos de Navarra y la Hacienda está trabajando en soluciones que puedan dar aire a esos sectores que están sufriendo especialmente".

La parlamentaria de Navarra Suma María Jesús Valdemoros ha afirmado que el decreto "significa una renuncia a emplear mejor las herramientas de política fiscal que tiene el Gobierno a su disposición y una flagrante ausencia de medidas que resultan necesarias en esta coyuntura". "Este decreto dice muchísimo más por lo que no trae que por lo que incorpora. La situación exige ahora mucho más. Con estas medidas no despejan la incertidumbre ni solución la situación de pymes y autónomos. No se engañen ni traten de engañarnos", ha afirmado, para pedir a la presidenta María Chivite que "no permitar que sea una política y una agenda que busca la creación de la república confederal vasca con Navarra dentro la que dirija nuestra comunidad".

Navarra Suma ha pedido que el decreto se tramitara como proyecto de ley para poder presentar enmiendas, pero no ha sido aceptado por el resto de grupos.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que "hace mucho tiempo que no nos sorprende la postura de Navarra Suma de estar en contra permanentemente del Gobierno en un momento tan delicado y comprometido para la sociedad navarra y vuelve a dejar a la ciudadanía tirada". "Empiezan el año como lo terminaron, alejados de la realidad de las necesidades de la ciudadanía", ha dicho, para señalar, en todo caso, que "lo importante es aprobar las medidas que se están poniendo en marcha por el Gobierno de Navarra y que estamos enmendando y apoyando la mayoría de grupos en esta Cámara, que miran a los problemas de la ciudadanía y ponen soluciones para que nadie se quede atrás". A continuación, ha dicho que "son políticos cobardes los que han decidido olvidarse de la ciudadanía cuando más lo necesitaba".

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha explicado su apoyo al decreto "en coherencia con lo que venimos haciendo esta legislatura", pero ha afirmado que este debate obliga a hacer una reflexión sobre la urgencia de trabajar en otros ámbitos de política pública. Ha planteado tres aspectos. En primer lugar, ha citado la importancia de la gestión de los fondos europeos mediante la "cogobernanza" con el Gobierno de España. En segundo lugar, ha defendido la necesidad de que se afronte la actualización de la aportación de Navarra al Estado. Y en tercer lugar, ha abogado por una "mejor gestión de la crisis sanitaria" y ha advertido de que "no puede ser la falta de certidumbre en el proceso de vacunación, que está directamente relacionado con la recuperación económica".

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha afirmado que "es necesario que se haga frente a las consecuencias provocadas por la pandemia, es necesario actuar, tomar iniciativas y medidas, más allá de que algunas medidas en concreto pudieran desarrollarse en uno u otro sentido". Por otro lado, ha valorado que la caída de la recaudación en 2020 no ha sido como la que se había vaticinado en mayo, cuando se habló de una merma del 20 por ciento, que finalmente se ha quedado en el entorno del 8 por ciento.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha afirmado que el decreto aprobado por el Gobierno foral "viene a aliviar la situación del ámbito privado, que incide en las penurias que están pasando pymes y autónomos y sin un gran impacto previsible en la recaudación conseguimos aumentar y mejorar la liquidez". No obstante, ha dicho que "no nos podemos conformar" con estas medidas y "hay que seguir trabajando en transformar el modelo productivo".

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha apoyado el decreto ya que con las medidas previstas "se va a dar un respiro ayudando a autónomos y pymes a afrontar sus pagos y gastos, para los que tienen dificultad porque han tenido una caída de ingreso importante". "Con estas medidas se va a garantizar la liquidez, no son grandes medidas, pero son importantes. Se dan facilidades que son absolutamente necesarias", ha dicho.