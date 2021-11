El Parlamento foral rechaza la enmienda a la totalidad presentada por Navarra Suma a los Presupuestos de 2022

NA+ afirma que las cuentas son "una pantomima" y no tienen "una mirada a medio y largo plazo"

PAMPLONA, 25 (EUROPA PRESS)

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves la enmienda a la totalidad presentada por Navarra Suma a los Presupuestos Generales de la Comunidad foral para 2022, de forma que las cuentas seguirán su trámite parlamentario hasta su previsible aprobación definitiva el próximo 23 de diciembre, gracias al acuerdo que por tercer año consecutivo han alcanzado el Gobierno foral y EH Bildu.

La iniciativa de Navarra Suma ha recibido el voto en contra del resto de grupos de la Cámara. El proyecto de Presupuestos para 2022 asciende a 5.273 millones de euros, un 8,2% más que el de 2021, y contempla un gasto no financiero de 4.767 millones.

La consejera de Economía y Hacienda del Gobierno foral, Elma Saiz, ha afirmado que se trata de "un proyecto útil, bueno para Navarra y confeccionado desde la responsabilidad y el compromiso con toda la ciudadanía". "Serían los terceros Presupuestos consecutivos en esta legislatura y aportarían la tranquilidad necesaria en el contexto económico y social actual, dando muestras de la estabilidad del Gobierno de Navarra, que trabaja, que cumple sus compromisos y que apuesta por el futuro, por dejar atrás la crisis de la Covid y por conseguir una recuperación justa", ha indicado.

La consejera ha criticado la enmienda de totalidad presentada por Navarra Suma y ha afirmado que parece que esta coalición "no tiene bastante con pintar de negro la realidad de nuestra tierra allá donde va que quiere derrumbar unos Presupuestos que son más necesarios que nunca". Frente a las críticas de NA+ de que las cuentas se sostienen en previsiones económicas que no son reales, Saiz ha afirmado que "si por algo se ha caracterizado el Gobierno es por la prudencia con la que hemos tratado de medir el escenario real en el que nos encontramos en cada momento".

La parlamentaria de Navarra Suma María Jesús Valdemoros ha afirmado que "estos no son los Presupuestos que necesitamos". "A estas alturas del año es evidente que la economía no va a cerrar el año en el 6,5% de crecimiento y esto es un serio problema para el Presupuesto del próximo año, porque aunque en 2022 se acerque a un crecimiento del 5%, se producirá desde una base de partida menor, dado el menor crecimiento que habrá este año", ha advertido.

Además, ha dicho que las cuentas "carecen de una mirada a medio y largo plazo, no hay una apuesta decidida por infraestructuras estratégicas para Navarra, como el tren de alta velocidad y el Canal de Navarra, que es la crítica que hacían -desde el PSN- al cuatripartito la pasada legislatura año tras año". "Y hoy llegan al sillón y hacen lo contrario", ha dicho, para afirmar que el proyecto de Presupuestos es "una pantomima, un proyecto de supervivencia" que busca el acuerdo entre todos los grupos que lo apoyan. "El Gobierno es débil, no solo porque está en minoría, sino porque está asediado", ha asegurado.

En contra de la enmienda, el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha pedido a Navarra Suma que "cambie de estrategia, pero no por nosotros, sino por la sociedad navarra, que no se merece una oposición así". "¿Qué partidas no les gustan?, ¿cuáles proponen?, ¿qué hay de malo en cambiar las reivindicaciones políticas e identitarias que antes realizaba Bildu en los Presupuestos por unas reivindicaciones sociales?", ha planteado, para afirmar que Navarra Suma es "incapaz de proponer".

Además, ha afirmado que el líder de Navarra Suma, Javier Esparza, no ha intervenido en el debate porque "no quiere ligar su imagen al rechazo de unos Presupuestos que son buenos para los ciudadanos de Navarra" y ha defendido que las cuentas introducen "mejoras en educación, en sanidad y en servicios sociales".

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha suscrito las palabras de la consejera, señalando que el proyecto de Presupuestos es "útil, bueno para Navarra y sobre todo pensado para la ciudadanía de Navarra y para el futuro de las generaciones venideras, que es lo que nos reúne a una parte importante de la Cámara".

Barkos ha valorado que "en los últimos siete años Navarra tiene Presupuestos, un elemento esencial en el trabajo de esta Cámara y del Gobierno a la hora de ofrecer estabilidad política a las cuentas que terminarán siendo un elemento básico de acción y generación de políticas públicas al servicio de la ciudadanía". "Estabilidad durante siete años frente a los últimos tres en los que la herencia que dejó el último Gobierno de UPN fueron prórrogas presupuestarias. Llevan diez años en una propuesta de soledad en la Cámara, desde el Gobierno incapaces de sacar Presupuestos y desde la oposición incapaces de llevar propuestas que los mejoren", ha dicho a Navarra Suma.

Por parte de EH Bildu, Bakartxo Ruiz ha afirmado que "no deseamos la política de Navarra Suma y eso a veces es suficiente para llegar a unos consensos mínimos", al tiempo que ha considerado que es "lógico que Navarra Suma presente esta enmienda de totalidad, porque han adoptado un modelo de oposición cruda, porque no está siendo capaz de llegar con el Gobierno a ningún tipo de acuerdo y porque tiene que adornar su posición política y decir que el mundo está en contra de ustedes y ustedes en contra del mundo". "Su conclusión es que estamos unos malvados grupos que nos aunamos en contra de ustedes y que ustedes están en solitario a modo de contención", ha asegurado.

La parlamentaria de EH Bildu ha añadido que, viendo la enmienda de Navarra Suma, "queda bien a las claras que la respuesta a la crisis -que defiende la coalición- es más austeridad en la inversión pública, más austeridad en la apuesta social y más hormigón".

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha afirmado que "éstos no son unos Presupuestos más, vienen después de una pandemia y están negociados con muchísimos agentes sociales". "Paralizarlos hoy sería una temeridad, como es una temeridad la enmienda a la totalidad presentada por Navarra Suma. Votan no al incremento de los Presupuesto en salud, en educación o en derechos sociales", ha indicado.

Buil ha asegurado que éstos "no son los Presupuestos que hubiera hecho Podemos, son los Presupuestos de cinco fuerzas que se han sentado a dialogar". Frente a ello, ha afirmado que los argumentos de Navarra Suma "carecen de todo rigor" y ha dicho que el proyecto de Presupuestos "se basa en la horquilla más prudente que ha planteado la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) y el Presupuesto es factible según todos los organismos".

La portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha explicado que el proyecto de Presupuestos es "producto de un acuerdo entre diferentes, cinco posiciones diferentes entre las que hemos acordado el contenido, las partidas en conjunto de los Presupuestos, que son mejorables desde cualquiera de los puntos de vista de los cinco grupos, pero tenemos un acuerdo presupuestario y es el 60% del arco parlamentario".

La parlamentaria de I-E ha defendido que "son unos Presupuestos que avanzan en la senda de la recuperación", pero ha considerado que "son insuficientes en relación a los ingresos". "Damos un rotundo suspenso a la señora Chivite y a los señores del PSN en materia fiscal, en especial en el Impuesto de Sociedades, creemos que son responsables de mantener una injusticia fiscal, de manera que los trabajadores soportan un presión fiscal entre dos y tres veces mayor que los beneficios de las grandes empresas", ha asegurado.