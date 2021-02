El Parlamento de Navarra pide al Gobierno central una ley contra la prostitución

PAMPLONA, 4 (EUROPA PRESS)

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves una moción en la que insta al Gobierno de España a "aprobar una ley integral contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y contra la prostitución".

Este punto de la moción, presentada por el PSN, ha recabado el apoyo de Navarra Suma, Podemos e I-E, mientras que Geroa Bai y EH Bildu han votado en contra.

En el ámbito de la Comunidad foral, la resolución insta al Gobierno de Navarra a "reforzar con las medidas necesarias, dentro del marco de la ley foral 14/1015 para actuar contra las violencias hacia las mujeres y del nuevo plan foral, los servicios multidisciplinares de atención integral a las supervivientes del sistema prostitucional". Este punto ha salido adelante por unanimidad.

Con el apoyo de todos los grupos, la Cámara también emplaza al Ejecutivo foral a "realizar campañas para generar conciencia social contraria a la compra y consumo de prostitución y a la imagen vejatoria de las mujeres".

Asimismo, con el voto en contra de EH Bildu, la Cámara insta al Ejecutivo foral y al Gobierno de España, así como a las entidades locales, a "reforzar los medios y acciones destinadas a la detección y control de los delitos de trata con fines de explotación sexual, dado que todos los indicadores y estudios demuestran que la pandemia ha aumentado la trata de seres humanos, especialmente de mujeres y niñas, ya que al haber estado confinadas, han estado expuestas a una mayor violencia".

También ha sido aprobada por unanimidad una enmienda de adición, presentada por PSN, Podemos e I-E, para instar al Gobierno foral a realizar un estudio sobre la dimensión del fenómeno prostitucional en Navarra, que "arroje datos sobre la demanda de prostitución y la verdadera dimensión del proxonetismo".

No ha prosperado un punto de la moción que tenía como objetivo exhortar al Gobierno foral a "fomentar a través de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), la aprobación de ordenanzas municipales de carácter abolicionista, de manera que se denuncie y penalice la compra de sexo en sus municipios". Ha sido rechazado con los votos en contra de Navarra Suma, Geroa Bai y EH Bildu.

PSN: "UN PASO MÁS PARA EL ABOLICIONISMO"

En defensa de la resolución, la socialista Nuria Medina ha afirmado que esta moción supone "un paso más en el camino del abolicionismo" y ha expresado el "firme" compromiso del PSN contra "esta violencia que destroza a las mujeres y las reduce a simples objetos sexuales". A su juicio, "la única opción válida es la abolición del sistema prostitucional", ya que "es la única opción que garantiza una sociedad más igualitaria y justa y que protege a las mujeres de la violencia y la explotación".

Por parte de Navarra Suma, Isabel Olave ha considerado que "la esclavitud sexual es una de las violencias que más degrada y deshace la dignidad del ser humano, no hay prostitución buena o mala". Ha afirmado que en la moción presentada por los socialistas hay aspectos que "no son serios" y ha considerado que, por ejemplo, pidiendo una ley contra la prostitución en vez de "hablar de abolición" es "mucho más que sólo semántica". "Hacen ruido pero no abordan. Votamos a favor de cuatro puntos pero a ustedes no se les puede tomar en serio", le ha dicho a los socialistas.

Desde Geroa Bai, Jabi Arakama ha compartido algunos de los puntos de la resolución, pero ha cuestionado otros como lo referente a la aprobación de ordenanzas municipales de carácter abolicionista. Ha considerado que "existe un enfoque diferente" entre los grupos sobre el tema de la prostitución y ha señalado que hay quienes "prefieren salvarlas sin preguntarlas antes". "En Geroa Bai ponemos en el centro a las propias prostitutas, a todas ellas, con sus divergencias, contracciones, pero ellas son el centro, el sujeto político principal, no ignoramos la parte de su voz que no nos gusta", ha apuntado.

En representación de EH Bildu, Patricia Perales ha remarcado que en esta sociedad "hay diferentes y profundos debates sobre la prostitución y hay que considerar todos ellos". En su opinión, la moción del PSN muestra "un enfoque parcial" y ha afirmado que "hay otras opiniones que habría que considerarlas" para no sea un debate "estéril". Además, ha pedido "autocrítica" a Medina porque los socialistas están gobernando y "lo que está haciendo el Ejecutivo es escaso".

La parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez, por su parte, ha abogado por "dar una respuesta integral a las mujeres y niñas en situación de prostitución" que, según ha dicho, "debe pasar por desincentivar la demanda de prostitución y acabar con el proxenetismo". "El sexo por dinero es por naturaleza un acto de coerción, por eso defendemos que las administración públicas debemos actuar contra la demanda y las causas que están en el origen del sistema prostitucional", ha apuntado.

Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha afirmado que este un asunto en el que Batzarre e IUN, que conforman la coalición, tienen "discrepancias", por lo que no han firmado la moción. Así, ha defendido su postura y la de IUN, ha apoyado los puntos de la moción y ha defendido que es "muy importante terminar con este sistema prostitucional que mercadea con el cuerpo de las mujeres, un modo de esclavitud sexual".