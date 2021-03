El Parlamento de Navarra pide no apoyar con dinero público a centros de educación diferenciada

NA+ defiende la libertad de las familias y acusa al resto de formaciones de "usar las aulas para imponer su visión del mundo"

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves una moción para instar al Ejecutivo foral a "no apoyar con dinero público a ningún centro con un modelo educativo que separe al alumnado en función del sexo" y a presentar en el plazo de tres meses "un plan para llevarlo a cabo a partir del curso 2021-22".

La moción ha sido presentada por EH Bildu y ha recabado el apoyo de PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra, mientras que Navarra Suma ha votado en contra.

En otro punto de la resolución, la Cámara declara que "el modelo educativo basado en la segregación sexual es excluyente y que los valores y modelos de relación que impulsa no se corresponden con los pasos dados en Navarra en los últimos años, ni con la coeducación ni con las políticas públicas basadas en la igualdad".

En defensa de la iniciativa, la parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz ha remarcado que, en vísperas del 8 de marzo, "se habla mucho de las discriminaciones de todo tipo y las desigualdades" y, ante ello, "hay que ser conscientes de la importancia de la prevención". "Para lograr una sociedad más igualitaria y buscar unas relaciones más saludables, es necesaria la coeducación", ha reivindicado.

A su juicio, "no se puede avanzar en coeducación si los chicos y chicas están separados" y ha recordado que la LOMLOE recoge que "los centros sostenidos total o parcialmente con fondos públicos no separarán al alumnado por su género".

Por contra, el parlamentario de Navarra Suma Pedro González ha defendido "la libertad de las familias para elegir la educación que quieren para sus hijos". En su opinión, la coeducación "va mucho más allá que la educación mixta" y ha considerado que "a veces, y según que circunstancias, puede que coeduque menos la escuela mixta que la diferenciada". Ha reprochado, además, al resto de partidos que "utilicen las aulas para imponer su visión del mundo" y les ha dicho que "no quieren admitir que la gran mayoría de países punteros están apostando por la educación diferenciada". "Ante los datos empíricos ponen por delante la ideología. La izquierda y el nacionalismo llevan años intentando imponer a través de la educación su modelo de sociedad", ha criticado el representante de NA+.

En su exposición, González también se ha referido a la críticas de Podemos a su coalición, ha censurado unas palabras de la ministra de Igualdad, Irene Montero, sobre la educación diferenciada y ha afirmado que Montero "ha llegado a ministra por ser la chica del macho alfa". Estas palabras han provocado el enfado de la parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez, que ha tomado la palabra para pedirle que retirara sus declaraciones.

En representación del PSN, Jorge Aguirre ha puesto en valor que la LOMLOE supone "un salto enorme hacia un modelo contemporáneo más avanzado, equitativo e inclusivo" y ha asegurado que "refuerza de forma importante la función social de la educación sostenida con fondos públicos".

Ha recordado que en el programa electoral de su partido se incluye "promover medidas para evitar conciertos con centros que segreguen al alumnado por razón de sexo". Por ello, ha destacado que "vamos dando pasos en la línea marcada por nuestra organización". "No compartimos el modelo educativo basado en la segregación por ser un modelo contrario al que defendemos. Nuestra apuesta es una sociedad más igualitaria e inclusiva", ha expuesto Aguirre, para quien esta postura "no es óbice con que el Departamento de Educación trabaje con la mayor seguridad jurídica".

GEROA BAI CRITICA QUE "NO SE DEN PASOS"

Desde Geroa Bai, María Solana ha considerado que Navarra "hoy está en disposición de dar el paso y de una vez por todas dejar de financiar con fondos públicos aquellos centros que segregan por razón de sexo". Y ha afirmado que a la coalición le da "miedo" que con "tanta rotundidad se diga que se va a hacer, pero no se da ningún paso adelante".

"No hemos visto pasos en este sentido, ha habido otros anuncios por parte del Departamento de Educación en cuestiones que están firmadas en el acuerdo programático y no se ha procedido. El papel lo aguanta todo y hay que pasar al hecho", ha reivindicado Solana, quien ha censurado que "no vale con anunciar" y luego no realizarlo. "Llevamos dos años sin reducción de horas de religión y sin revisar los conciertos, sin elaborar el mapa de la educación inclusiva... Confiamos en que se esté trabajando ya en el análisis del procedimiento para retirar estos conciertos", ha declarado.

Por su parte, la parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez ha sido crítica con la postura de Navarra Suma en relación a esta cuestión y ha acusado a la coalición de UPN, Ciudadanos y PP de "contradicciones" y "populismo". Ha considerado que "permanecen en aquel país de blanco y negro" y, frente a ello, ha afirmado que este debate es "imprescindible" a escasos días de celebrar también el Día Internacional de la Mujer.

Por parte de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón ha recordado las "muchas" veces que la coalición ha llevado este tema a la Cámara y ha afirmado que en estos momentos, con la LOMLOE, "no cabe la concertación de los centros privados que segregan por razón de sexo". "Estos centros sólo tienen que hacer una cosita, convertir sus aulas en mixtas e implantar y desarrollar una educación coeducativa", ha apuntado.

Ha planteado De Simón al resto de grupos si "se imaginan escuelas por la talla, altura o grosor, o por el coeficiente intelectual" y ha reivindicado que "la educación mixta y la coeducación es algo fundamental" para "avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres".