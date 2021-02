El Parlamento de Navarra rechaza instar al Gobierno foral a personarse en la causa abierta contra Ayerdi

PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E han votado en contra de una moción presentada por Navarra Suma, en la que EH Bildu se ha abstenido

PAMPLONA, 18 (EUROPA PRESS)

El pleno del Parlamento foral ha rechazado este jueves una moción presentada por Navarra Suma para instar al Gobierno a "personarse con la formalidad procedente y en el momento procesal oportuno como acusación particular en calidad de perjudicado en la causa abierta contra el exconsejero del Gobierno de Navarra Manu Ayerdi". La resolución ha sido rechazada con los votos en contra de PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E, mientras que EH Bildu se ha abstenido.

El pasado 29 de enero Ayerdi presentó su dimisión como consejero de Desarrollo Económico y Empresarial a raíz de la causa abierta por el Tribunal Supremo por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación con los préstamos concedidos a Davalor. Tras perder su condición de aforado, el caso ha sido remitido por el Supremo al juzgado decano de Instrucción de Pamplona para su reparto.

En el debate de la moción este jueves en el pleno de la Cámara, el parlamentario de Navarra Suma Juan Luis Sánchez de Muniáin ha censurado que "por primera vez en la historia de Navarra este Gobierno ostenta el infausto honor de haber tenido entre sus miembros un consejero investigado por corrupción pese a los avisos y advertencias". Y ha considerado "incomprensible y carente de toda justificación que el propio Gobierno vuelva a mirar para otro lado y evite personarse en un asunto que ha supuesto una pérdida de 4 millones de euros en las arcas forales".

"¿Qué le impide personarse al Gobierno para realizar cuantas acciones le corresponda para defender ese dinero publico posiblemente malversado por su ya exconsejero?; ¿Cuál es la verdadera razón para no apoyar la personación como acusación particular?", se ha preguntado Sánchez de Muniáin, quien ha planteado si esta postura busca "no inquietar más al consejero investigado" o "no molestar a Geroa Bai y al PNV".

Por su parte, la socialista Inma Jurío ha manifestado que "no vamos a decir que UPN carezca de legitimidad para ejercer una acción penal" porque es "legal", pero ha censurado "la rentabilidad política que está sacando el partido y la coalición de un asunto que ya es parte de un procedimiento judicial". "Hoy el señor Ayerdi está fuera del Gobierno y hay un procedimiento que está en sede judicial", ha remarcado Jurío, para quien el propósito de Navarra Suma presentando esta moción es "hacer daño y confrontar".

"Esto nos parece sucio porque empieza a oler bastante mal. Vienen de salvapatrias, pero este camino que están llevando ya no lo creen nadie", ha manifestado la representante del PSN, quien ha pedido a NA+ que "se despierten del letargo que están sufriendo y haga política de miras". "Hoy EH Bildu ejerce más política que ustedes en este Parlamento", les ha dicho.

En representación de Geroa Bai, Blanca Regúlez ha criticado que Navarra Suma "se erija en juez y parte, no teniendo muy claro la separación de poderes" y ha censurado que desde la coalición "ya han condenado a Manu Ayerdi conculcando y violando el principio de presunción de inocencia".

En este sentido, se ha preguntado "dónde estaba el interés público de UPN cuando gobernaba y Sodena tenía pérdidas muy superiores a los 2,4 millones de los préstamos que se concedieron a Davalor". Y también les ha reprochado que "se presenten como los únicos defensores de la ciudadanía, cuando lo que quieren es desestabilizar a este Gobierno por interés propio". "No lo hacen por el bien de los navarros sino por su propio interés, lo hacen por pisar moqueta y sentarse en los sillones rojos", ha aseverado.

Desde EH Bildu, Bakartxo Ruiz ha considerado que a Navarra Suma "le pueden las ganas de enredar, de echar un pulso político al Gobierno un día sí y un día también". Ha señalado que la coalición abertzale fue "muy crítica" tanto a nivel público como privado con los préstamos a Davalor, pero ha considerado que la moción de NA+ "está cargada de oportunismo y cinismo".

"Que venga Navarra Suma como el adalid de la anticorrupción, que venga UPN de hablar de interés general por encima de los intereses particulares, de rigor en la gestión de los recursos públicos y de transparencia, tiene narices. No vamos a entrar al juego que pretende NA+", ha apuntado.

El parlamentario de Podemos Mikel Buil se ha limitado a expresar la posición contraria de su partido a la moción, mientras que Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha calificado la propuesta de Navarra Suma como "un auténtico despropósito".

"Navarra Suma lo que quiere organizar es una caza de brujas, un sistema inquisidor en torno al exconsejero y nosotros no vamos a participar. La Justicia determinará la implicación o no de Ayerdi en toda esta cuestión", ha declarado.