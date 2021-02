La Plataforma 0-3 exige la gratuidad de la educación infantil en Navarra

PAMPLONA, 20 (EUROPA PRESS)

La Plataforma 0-3 de Navarra ha reclamado este sábado la gratuidad de la educación infantil y ha censurado la "perversa gestión de este ciclo" y una política educativa que "no responde a los derechos de la infancia".

La plataforma ha celebrado este sábado una concentración, frente al Parlamento de Navarra, que ha contado con la asistencia de decenas de personas, algunas acompañadas por sus hijos. Un acto en el que se han desplegado dos pancartas con los lemas '- ratio, + salario' y 'Por un ciclo 0-3 digno y gratuito'.

Representantes de la plataforma han leído un comunicado, en castellano y euskera, en el que han demandado a los representantes políticos "garantizar la protección de los niños y de las niñas que, por desgracia, se maltrata sistemáticamente". En este sentido, han censurado la ratio "inhumana y peligrosa" de estos centros, la situación laboral "precaria y estresante" de sus educadoras y una tarifa "cara y elitista por una educación pública".

Asimismo, han asegurado que "se vulneran" los derechos de la infancia cuando no se considera este ciclo "un servicio esencial para la comunidad" y se "boicotea el grupo de trabajo 0-3 años en su primer y último encuentro, no valorando los esfuerzos que hemos realizado todas las parte implicadas en el primer ciclo de educación infantil para trabajar de manera coordinada para avanzar en la dignificación de este ciclo".

La Plataforma 0-3 ha defendido que se trata de "una etapa con identidad propia que, a pesar de no ser obligatoria, posee un desarrollo estructural y curricular propio". Y ha criticado la "discriminación entre un segundo ciclo gratuito y universal y un primer ciclo caro y elitista".

Ha recordado, además, que el acuerdo de gobierno firmado entre PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra, "fijaba como hoja de ruta avanzar hacia la gratuidad y la universalidad" de este ciclo, pero "los hechos son que las familias navarros no han visto reducida su tarifa en un solo euro".

"No podemos entender cómo el PSN, mediante chantaje político, ha conseguido la gratuidad en las escuelas infantiles de Pamplona, mientras el PSN de Gobierno mira hacia otro lado", ha subrayado. En este sentido, ha afirmado que "la irresponsabilidad del Gobierno hoy afecta directamente a las economías de las familias y señala con el dedo índice a los representantes municipales que han sido abandonados sin recursos, y sin conocimiento técnico del ciclo, a las peticiones de gratuidad de la ciudadanía".

Además, han reprochado que el Ejecutivo foral "en contra de la nueva ley educativa, no garantiza la máxima equidad inclusiva ni el derecho a recibir las máximas atenciones en su desarrollo sin discriminación". "Sus decisiones están lejos de erradicar la pobreza infantil ya que se mantiene la política clasista de escolarización" ya que "en su praxis, no frena la segregación escolar y no garantiza un acceso equilibrado".

Por ello, ha exigido "una política educativa firme y bien financiada desde la administración". Al respecto, la plataforma ha resaltado que la LOMLOE "dispone que todos y todas tiene derecho al éxito escolar y la educación básica" y que "las desigualdades vividas en estos primeros años serán determinantes para el desarrollo de los jóvenes del futuro". Por ello, ha considerado que aumentar las partidas públicas destinadas a la escuela infantil "es una inversión de futuro".

Por todo ello, la Plataforma 0-3 ha llamado al PSN a "mirar al 0-3 a los ojos" y "destinar ese 5% del PIB del que tanto presume a esta etapa educativa de manera inmediata".