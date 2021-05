El plazo de inscripción para los ciclos de Grado Medio y Grado Superior de FP se abre del 17 al 26 de mayo

Educación presenta la campaña de inscripción en Formación Profesional bajo el lema 'FP, el futuro que mejor suena'

PAMPLONA, 11 (EUROPA PRESS)

'FP, el futuro que mejor suena / LH, Etorkizunaren Melodia' es el lema de la campaña de inscripción en los ciclos de Formación Profesional para el curso 2021-2022, que este martes ha sido presentada por el consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, y el director de Formación Profesional, Tomás Rodríguez Garraza. El periodo de inscripción dará comienzo el lunes 17 de mayo y finalizará el día 26.

El consejero Gimeno ha destacado "la amplitud y diversidad de una oferta académica de formación profesional sin precedentes", que crece en 24 unidades de las diferentes modalidades (FP Especial, Grados Medios, Grados Superiores y cursos de especialización), y aumenta en 990 nuevas plazas, distribuidas en 12 nuevos ciclos de Grado Medio (diez presencial y dos online), seis ciclos de Grado Superior bilingües, un Grado Superior en oferta modular, cinco cursos de especialización y dos unidades de FP Especial en los centros IES Toki Ona de Bera e IES Ribera del Arga de Peralta. En total la FP contará con 5.525 nuevos estudiantes en primer curso (un 17% más), y tendrá 139 titulaciones diferentes

Las inscripciones para el curso 2021-2022, en los ciclos de todas las enseñanzas de FP, incluidas las enseñanzas artísticas de artes plásticas y diseño y las deportivas de régimen especial, podrán ser tramitadas telemáticamente o realizadas presencialmente en los diferentes centros, del 17 a 26 de mayo.

El formulario de solicitud deberá contener un máximo de seis opciones señaladas por orden de preferencia. Posteriormente, antes del 29 deberá confirmarse la participación en el proceso. Las personas admitidas formalizarán su matrícula entre el 19 al 22 de julio. En el mes de septiembre, los días 13 y 14, tendrá lugar el proceso de adjudicación de las plazas vacantes.

Asimismo, el periodo de admisión en los ciclos de FP Básica y Talleres Profesionales se llevará a cabo entre los días 2 al 11 de junio. Respecto al periodo de admisión del alumnado en los ciclos de FP Especial, está teniendo lugar entre los días 10 al 21 de mayo, tramitándose la matrícula entre los días 10 al 17 de junio.

Respecto a la inscripción en enseñanza online de FP para el alumnado que ya cursa estas enseñanzas, la inscripción se realizará del 22 al 29 de junio. Mientras que el nuevo alumnado en formación online y semipresencial se inscribirá entre los días 1 al 7 de septiembre.

La inscripción y matrícula en la nueva oferta de cursos de especialización se llevará cabo en septiembre, iniciándose éstos en el mes de octubre. Respecto a la oferta modular, la primera inscripción y matrícula se realizará en el mes de septiembre y la última en el mes de abril de 2022, realizándose inscripciones y matrículas módulo a módulo.

Carlos Gimeno ha señalado que se trata de un "crecimiento no solo en número, sino también en familias profesionales". "Es una oferta equilibrada territorialmente y que hace una apuesta importante por la inclusión educativa", ha indicado, para destacar que la Comunidad foral "se suma al impulso de incorporación de inglés y francés en las enseñanzas de Formación Profesional y a la internacionalización de esta formación". "Es una nueva imagen de la Formación Profesional, una nueva realidad, una nueva dimensión", ha manifestado, para resalta que es "una pasión por la FP".

El consejero ha señalado que en los últimos diez años se ha doblado la demanda de FP en Navarra, se "reflejaba una demanda educativa y desde Educación se está intentando satisfacer".

OFERTA DIVERSIFICADA

Tanto el consejero de Educación como el director general de FP, Tomás Rodríguez Garraza, han destacado "el enorme potencial de la Formación Profesional, invitando al alumnado a inscribirse en una modalidad formativa muy diversificada". La transformación digital de los ciclos, su especialización, las ofertas bilingües y el aumento de oferta en ciclos de Grado Medio son, asimismo, alicientes que, han señalado los responsables del Departamento, "hacen más atractiva que nunca la experiencia de estudiar Formación Profesional".

Respecto a los cursos de especialización, los llamados master de FP, el consejero Gimeno ha resaltado "su especial interés por cuanto suponen la excelencia formativa y abordan los últimos conocimientos y requerimientos de los diferentes sectores productivos a los que están enfocados". Estos cursos están dirigidos a personas tituladas de Grado Superior de Formación Profesional.

CICLOS BILINGÜES

La campaña de inscripción en la FP resalta también la oferta bilingüe de los ciclos en inglés y la incorporación del francés en otros, además de seguir apostando por la oferta on line para adultos y como novedad, la oferta modular -en la Escuela de Educadores se oferta formación en igualdad de género-.

A la hora de enumerar todos los alicientes que presentan los estudios de Formación Profesional, Gimeno ha explicado también "el novedoso diseño de nuevos itinerarios que vinculan los estudios de FP y los estudios universitarios, como el llamado 2+3 (2 cursos de FP + 3 cursos de Grado Universitario) perfilado para el ciclo de Grado Superior de Administración y Finanzas y el Grado Universitario de Administración y Dirección de Empresas". Con carácter general, todo alumnado egresado de ciclos superiores de FP, al acceder a estudios de grado universitario verá reconocidos 30 créditos ECTS.

La oferta de ciclos de FP se complementará ya el próximo curso con proyectos de formación en digitalización y de emprendimiento. La formación en digitalización contará como herramienta de trabajo con las denominadas aulas ATECA; estas aulas estarán equipadas con tecnología digital avanzada. Por otro lado, las nueve primeras aulas de emprendimiento implantadas en Navarra buscarán el desarrollo de las competencias emprendedoras a través del trabajo con metodologías activas.

Tanto las aulas ATECA como las de emprendimiento, se prevé que en el plazo de cuatro años estén implantadas en todos los centros de la red pública de Formación Profesional.

ALUMNOS DE FP

En la rueda de prensa, dos alumnos de FP han explicado su experiencia. Así Marina Echeverría ha señalado que apostó por hacer un Grado Medio relacionado con el mundo de la hostelería. Ahora curso primero de Grado Superior y quiere hacer Erasmus. "Animo a estudiar FP porque hay muchísimos títulos que la gente no conoce y te lleva mucho al mundo laboral, porque hay mucha más práctica que teoría", ha señalado.

Por su parte, Suleyman Sarr también ha contado que "no sabía qué hacer después de ESO, me dijeron que tenía la opción de FP". Aunque no tenía claro qué camino elegiría, finalmente optó por el perfil de actividad físico-deportiva, en concreto, Grado Superior. "Me gustaría trabajar en deporte y actividad física, he trabajado en un gimnasio y de monitor actividades para niños; espero seguir formándome y conseguir experiencia", ha dicho.