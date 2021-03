La Policía Foral denuncia este puente de San José 94 infracciones por no respetar la normativa anti Covid

Además, han sido detenidas nueve personas, cuatro de ellas por pertenencia a grupo criminal

PAMPLONA, 21 (EUROPA PRESS)

La Policía Foral ha interpuesto este puente de San José 94 denuncias relacionadas con infracciones en materia de normativa anti Covid.

De estas denuncias 28 han sido por incumplimiento de las medidas de confinamiento perimetral, 19 por no usar mascarilla o hacerlo incorrectamente, 14 por incumplimientos de aforo tanto en el ámbito privado como en la vía pública, 13 por incumplimientos del toque de queda, 11 por botellón, cinco por fumar en la vía pública y cuatro por incumplimiento de aforo y horarios en bares, restaurantes o cafeterías, ha detallado en un comunicado el cuerpo policial.

Además, patrullas de la Policía Foral han acudido a 23 requerimientos ciudadanos para mediar en peleas o molestias vecinales y comprobar para el cumplimiento de la normativa anti Covid.

Para comprobar y/o sancionar posibles incumplimientos a la normativa sanitaria, se ha acudido a Alloz (comida organizada con exceso de aforo), Alzuza (posible fiesta en casa de urbanización privada a la que no se puede acceder), Ansoáin (apoyo a la Policía Municipal por grupo de jóvenes haciendo botellón) Aoiz (por dos posibles fiestas en domicilio en una de las cuales no se constata infracción, mientras que en la otra el propietario de la vivienda es trasladado a CHN con una presunta intoxicación), Barañáin (fiesta en domicilio con varias personas denunciadas), Beriáin (veinte jóvenes sin mascarilla), Castejón (exceso de aforo en bar identificando a los presentes), Elizondo (botellón con cinco denunciados), Orkoien (botellón), Peralta (posible incumplimiento de aforo en competición de padel, en la que no había incumplimiento), Pamplona (exceso de aforo en interior de bar con 120 personas) y Tafalla (por posible exceso de aforo en bar pero sin que hubiera infracción al estar seis personas convivientes en una mesa).

Por peleas y molestias vecinales se han movilizado recursos a Cendea de Iza (dos menores tirando piedras a vehículo), Carcastillo (conflicto de pareja), Cascante (ruidos vecinales), Etxauri (ruidos vecinales), Figarol (varón causando molestias en una tienda), Milagro (conflicto de pareja), Noáin (varios jóvenes en una bajera identificados y propuestos para sanción), Orkoien (pareja peleándose), Pamplona (conflicto de pareja) y San Adrián (ruidos vecinales).

NUEVE DETENIDOS

Distintas patrullas de la Policía Foral han detenido a nueve personas como presuntas autoras de distintos delitos. De todos ellos se ha informado a la autoridad judicial a través de los correspondientes atestados policiales.

El jueves se detenía en el barrio de San Jorge de Pamplona a un hombre de 46 años y a una mujer de 52, por un delito de tráfico de drogas.

El viernes, en Barañáin y Pamplona a dos varones de 34 y 50 años por un delito de malos tratos y de quebrantamiento de medida cautelar respectivamente, y el sábado a uno más en Carcastillo por un delito relacionado con la violencia de género.

También el sábado se detenía en Cordovilla a cuatro vecinos de Pamplona, dos mujeres, de 29 y 44 años, a las que les constan 43 y 22 antecedentes respectivamente por hurtos y otros delitos y dos hombres, de 43 y 54, con 19 y 7 antecedentes delictivos, por pertenencia a grupo criminal.

21 ACCIDENTES DE TRÁFICO

En cuanto a Seguridad vial, además del accidente ocurrido en la noche del jueves en Cárcar en el que falleció una vecina de Pamplona, se han atendido 21 accidentes viales más, 10 por colisiones en tres vehículos (dos conductores implicados en una colisión en Esquiroz (A15) fueron denunciados por etilometría positiva), siete por atropello a animal y cuatro por salidas de vía, dos de ellas (Javier y Muskitz) con posterior vuelco del vehículo implicado.

Además, patrullas de tráfico y atestados de la Policía Foral, adscritos a la comisaría de Pamplona, junto con dotaciones de Bomberos de Navarra acudían al área de descanso de Zuasti (AP15) en donde un camión estaba ardiendo. Una vez extinguido el fuego se comprobó que en el interior de la cabina estaba calcinado el cadáver de una persona. Se investigan las causas que propiciaron el incendio.

Finalmente se han abierto diligencias a cuatro conductores como posibles autores de un delito contra la seguridad vial, dos por circular careciendo de permiso de conducir (Arbizu y Pamplona) y otros dos por circular con una tasa de alcohol delictiva (Castejón y Tafalla).