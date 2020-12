PPN rechaza la implantación de nuevos peajes que "hace más difícil todavía" la situación del sector del transporte

PAMPLONA, 9 (EUROPA PRESS)

El PPN ha rechazado la implantación de peajes en cinco vías de alta capacidad de la red de carreteras de Navarra que "hace más difícil todavía la situación en la que se encuentra" el sector del transporte que, ha criticado, "van a ser los paganos de la gestión de los gobiernos anteriores y el actual".

Así se ha pronunciado en rueda de prensa el parlamentario de Navarra Suma Javier García tras reunirse, junto con el portavoz de Transportes del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Andrés Lorite, con la Asociación Navarra de Empresarios del Transporte por Carretera y Logística (ANET) y con la Asociación de Transportistas de Navarra (TRADISNA).

García ha considerado estos peajes un "chiringuito" con "el único objetivo de sacar dinero para supuestamente financiar la conservación de carreteras pero que da lugar a dudas porque también se habla de la construcción de nuevas infraestructuras". En este sentido, se ha preguntado cuál será la finalidad de la nueva sociedad pública que gestionará estos nuevos peajes.

Javier García ha destacado, además, que el sector del transporte en la Comunidad foral también se ha posicionado en contra de esta propuesta porque "evidentemente no tienen que ser ellos los paganos de la ineficacia y la falta de gestión e inversión en las carreteras de nuestra comunidad".

Ha criticado, además, que el PSN "en la legislatura pasada hablaba de no poner peajes en las carreteras" y ha asegurado que esta medida "es el pago que debe hacer para mantenerse en el Gobierno" y "una exigencia de los grupos nacionalistas". Asimismo, ha destacado que no se van a poder habilitar "compensaciones fiscales ni comerciales" como planteó, ha afirmado, el consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, ya que "no es legal".

"Se les pide un esfuerzo a los transportistas de Navarra pero cuál es el esfuerzo que va a hacer el Gobierno de Navarra para invertir en carreteras, porque los presupuestos no plantean un esfuerzo para mejorar la inversión sino que mantenemos una inversión similar al resto de los años", ha subrayado.

RECHAZO A LOS PEAJES EN LAS AUTOVÍAS ESPAÑOLAS

Por su parte, Andrés Lorite ha destacado que el sector "lleva tiempo pasándolo mal y en situación de abandono por parte del Gobierno de España". Y ha rechazado el planteamiento del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, de establecer un peaje en las autovías titularidad del Estado para los vehículos pesados, tanto de mercancías y logística como para autobuses.

Lorite se ha opuesto a la "imposición de un nuevo tributo en forma de peaje" que ha calificado de "discriminatorio" ya que "afecta solamente a un sector" que "ya lo está pasando lo suficientemente mal". Una medida que ha considerado "inasumible" para "un sector que ha sido determinante en la época más cruenta de la pandemia, donde ha sido el encargado de abastecer a la sociedad española a costa de su propia salud y descanso". Una medida "absolutamente negativa no sólo para los transportistas sino para el consumidor final", ha advertido.

"España va a tener el dudoso honor en el año 2021 de ser el único país de la Unión Europea en el que se suban los impuestos", ha asegurado el representante 'popular', haciendo referencia a los impuestos para plásticos de un uso, bebidas azucaradas o la tasa Tobin y Google, que va a suponer "9.000 millones de euros que pagaran las clases medias y trabajadoras", ha afirmado.

Andrés Lorite ha asegurado que el proyecto de PGE supone un "44% menos de licitación de obras de conservación y mantenimiento" y ha resaltado que "en el último presupuesto cerrado, la liquidación muestra que el Ministerio de Fomento ha dejado de gastar 3.000 millones de euros presupuestados para inversión, obra pública, conservación y mantenimiento".

Por otro lado, el portavoz de Transportes del Partido Popular ha asegurado que Navarra "es la última comunidad en inversión en los Presupuestos Generales del Estado para 2021" y va a recibir "la cuarta parte" que otras regiones. En este sentido, ha censurado el "abandonos del Gobierno de España con respecto de Navarra" al establecer "únicamente 88 millones de euros en inversión, dejándose atrás infinidad de actuaciones, de obra pública, de infraestructuras que quedan pendientes y abandonadas". Así, ha señalado que el dinero destinado a Navarra en los PGE supone una inversión de 135 euros por habitante frente a los 258 euros por habitante a nivel nacional.

Lorite ha considerado "inasumible que se abandonen inversiones necesarias para el futuro de Navarra como es el caso de la Alta Velocidad o la autovía A-15"; infraestructuras, ha subrayado, "determinantes para el desarrollo económico, la cohesión social y vertebración territorial de Navarra".