Las precipitaciones de nieve registradas en la Ribera no afectan hasta el momento a la red viaria

PAMPLONA, 9 (EUROPA PRESS)

La Ribera de Navarra registra en estos momentos precipitaciones en forma de nieve que no afectan por el momento a la red viaria ni han motivado la actuación de los servicios de emergencia que coordina SOS Navarra.

Las únicas incidencias reseñables son el cierre al tráfico pesado de la Autovía del Ebro (A-68) en sentido Zaragoza por la presencia de nieve en la calzada en el tramo de Aragón. Además son necesarias las cadenas en la carretera NA-137 (Burgui-Isaba-Francia) desde el pk. 45 (Mata de Haya, inicio del puerto de Belagua), donde existen placas de hielo y ventisqueros, ha informado el Gobierno de Navarra.

El Ejecutivo foral acordó ayer viernes la activación, a través de la Dirección General de Interior, del Nivel 2 del Plan de Vialidad Invernal y del Nivel 1 de la Situación de emergencia del Plan Territorial de Protección Civil de Navarra (Platena), al confirmarse las previsiones meteorológicas que alertaban de la posibilidad de nevadas que avanzarían de norte a sur y que serían más intensas en la Ribera y la Zona Media, a cualquier cota, a partir de la pasada madugada. Aemet ha emitido un aviso naranja para ambos territorios por la posibilidad de que se acumulen hasta 13 cm. de nieve en la Ribera y 8 cm. en la Zona Media. Los avisos son amarillos para los Pirineos y la Vertiente Cantábrica.

Conforme a lo previsto en el Nivel 2 del Plan de Vialidad Invernal ayer quedó constituido el Comité Asesor de Emergencias, que celebró su primera reunión a las 19 horas bajo la presidencia de la directora general de Interior, Amparo López, con participación presencial o telemática, entre otros, de los directores generales de los departamentos del Gobierno foral implicados, responsables de Aemet y de los cuerpos de seguridad y bomberos, y representantes de administraciones municipales. Están previstas nuevas reuniones de seguimiento de la evolución del temporal y coordinación a lo largo de la jornada.

Desde las 6 horas está activada la totalidad de los recursos previstos en el Plan de Vialidad Invernal, lo que supone la movilización de los 91 equipos quitanieves del Gobierno de Navarra, así como otros 35 equipos de los que disponen las autovías y autopistas en concesión AP-15, A-12 y A-21. Cabe recordar también que el Gobierno de Navarra tiene cedidos más de un centenar de equipos quitanieves (cuñas y láminas) a 111 localidades para facilitarles la retirada de nieve y la limpieza de calles y caminos locales de su competencia.

Las adversas condiciones meteorológicas pueden dificultar los desplazamientos por carretera por la posible acumulación de nieve y la formación de placas de hielo en la calzada, por ello el Gobierno de Navarra recomienda evitar los viajes innecesarios. Si por causas de fuerza mayor es preciso viajar por carretera, deben consultarse las inclemencias meteorológicas en la zona a través de los medios de comunicación y del estado de las carreteras a través del teléfono 848 423 500 o en la página web de Información sobre el estado de las carreteras de Navarra.

Además, el Gobierno de Navarra pide a la población que no use el vehículo para actividades no esenciales y que se eviten situaciones que en estas circunstancias pueden ser de riesgo, como las salidas al monte, ante la posibilidad de quedarse aislados en lugares apartados lo que requeriría la intervención de equipos de rescate que podrían ser necesarios en otras actuaciones urgentes. Asimismo aconseja no acudir a disfrutar de la nieve y en cualquier caso, en el caso de hacerlo, no aparcar los vehículos de tal forma que dificulten el trabajo de las máquinas quitanieves.