Los Presupuestos Generales del Estado contemplan una inversión para Navarra de 94,1 millones

El Gobierno de España ha consignado a Navarra una inversión total por importe de 94,1 millones de euros en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022, frente a los 100 millones que se contemplaban en las cuentas del año anterior.

De esta cifra, 77,1 millones son de inversión real, y el resto, 17 millones, corresponden a dos transferencias de capital al Ejecutivo foral.

El delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, ha afirmado que estos son los presupuestos "de la recuperación justa que queremos que llegue a todos los rincones de nuestro país" y ha subrayado que "aspiramos a una España más productiva, más competitiva y sostenible" y que la mejoría en la situación económica en el país "llegue a todas las personas".

Arasti ha explicado que la "mínima reducción" de la inversión destinada a Navarra con respecto a cuentas anteriores "viene en gran medida por lo que se va a destinar este año al Tren de Altas Prestaciones", que este año son 52 millones frente a los 63 del anterior. También viene motivado, ha afirmado, por "la falta de proyectos que no estaban desarrollados para poder acometer luego las inversiones". Ha destacado que el actual Ejecutivo central ha "puesto el énfasis en desarrollar estos proyectos, que no se pueden hacer de la noche a la mañana" y ha indicado que "lo ideal hubiera sido que hubieran estado hechos y en un cajón para poder ir sacándolos y ejecutándolos, pero nos hemos encontrado con que no ha podido ser así".

El delegado del Gobierno en la Comunidad foral ha subrayado la importancia de estas cuentas para Navarra ya que "va a permitir seguir avanzando en obras" de relevancia para el "presente y el futuro" de Navarra.

Así, la principal inversión corresponde a la línea de Alta Velocidad Zaragoza-Pamplona-Y Vasca que tiene consignada una partida de 52 millones de euros. Además, se contempla una inversión de 10,8 millones para la gestión de Yesa y otros 1,2 millones para las obras de recrecimiento del pantano, y 15 millones para las obras de mejora de la N-121-A.

