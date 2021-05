El profesor de la Universidad de Navarra Alberto Andreu, nuevo presidente de DIRSE

PAMPLONA, 24 (EUROPA PRESS)

El profesor asociado y director ejecutivo del Máster Executive en Recursos Humanos y Digitalización de la Universidad de Navarra, Alberto Andreu, ha sido nombrado recientemente presidente de DIRSE, la Asociación Española de Directores de Responsabilidad Social.

"La responsabilidad social corporativa (RSC) y la sostenibilidad forman ya parte del debate público y de la agenda de los consejos de administración de las empresas", ha destacado Alberto Andreu.

Como presidente de DIRSE, ha afirmado que continuará trabajando para "poner en valor el trabajo que los profesionales de la RSC y Sostenibilidad llevamos haciendo desde hace muchos años: los mapas de riesgos no financieros; las estrategias de cambio climático; las políticas corporativas en materias no financieras (cadena de suministros, privacidad, diversidad, conflictos de interés...); los informes de sostenibilidad (hoy llamados Estados de información No Financieros); o las estrategias de escucha de grupos de interés, por sólo citar algunas tareas".

Asimismo, Andreu ha destacado algunos de los retos más importantes a los que los profesionales de la RSC y Sostenibilidad tendrán que enfrentarse, como "conocer y cumplir con la avalancha regulatoria en materia ESG, especialmente las nuevas directivas sobre reporte de sostenibilidad o sobre diligencia debida; la taxonomía financiera y las finanzas sostenibles; la respuesta a las recomendaciones de la TFCD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) en materia de inversión; la transición hacia un continente Net Cero (neutro en carbono); el gobierno corporativo sostenible; la tecnología y la digitalización aplicada a la sostenibilidad; la inversión de impacto; o la creación de valor a largo plazo, etc.".

Para Andreu, la RSC y la Sostenibilidad son conceptos equivalentes, "ambos tienen que ver con cómo las empresas, una vez cumplidas las exigencias legales, tienen que desarrollar estrategias para minimizar sus impactos negativos y maximizar sus impactos positivos en su desarrollo social".

Alberto Andreu Pinillos (Madrid, 1963) es doctor en Economía y Empresa; profesor asociado de Responsabilidad Social en la Facultad de Económicas, IESE y Máster en Reputación Corporativa de la Universidad de Navarra y director ejecutivo del Máster Executive en Recursos Humanos y Digitalización del centro académico, ha explicado la Universidad de Navarra en una nota.

También es profesor visitante de la Universidad de Piura (Perú); miembro del Consejo Asesor de la Cátedra de Economics and Business Ethics de la Universidad Pontificia de Comillas; y miembro de los Consejos de Expertos de Corporate Excellence-Centre for Reputation Leadership y de la Fundación Máshumano.

La trayectoria profesional de Andreu le ha llevado a participar directamente en procesos de trasformación en sectores clave de la economía española durante los últimos 30 años. Ha sido responsable global de RSC y Sostenibilidad de Telefónica (2000-2015) y director de Identidad y Cultura corporativa del Banco Santander (1999-01). En la actualidad, es senior advisor en RSC/Sostenibilidad de EY, Atrevia, Corporación Pascual y Cosentino.

Con 500 socios, entre directivos, consultores y académicos, DIRSE es la primera asociación española de profesionales de Responsabilidad Social en España y la entidad con mayor base social en Europa. Creada en 2013, su objetivo es valorar e impulsar el desarrollo de los directivos y profesionales de RSC/S, así como mejorar su capacidad de influencia para la creación de valor en las organizaciones. Entre sus líneas de acción está el impulso de programas de formación, investigación y networking, así como la participación en foros de referencia e interacción con otras instituciones.