El programa 'Pamplona Emprende' centrará su nueva edición en la formación para negocios de economía verde

PAMPLONA, 31 (EUROPA PRESS)

El programa 'Pamplona Emprende', impulsado por el Ayuntamiento de Pamplona y CEIN, se pone en marcha un año más para apoyar y formar a personas con ganas de descubrir y desarrollar ideas de negocio. Esta nueva edición se centrará en el desarrollo de proyectos empresariales vinculados a la llamada economía verde, en ámbitos como por ejemplo la energía, la movilidad, el reciclaje, la eficiencia, la sostenibilidad o la economía circular, entre otros.

Las personas que tengan interés en esta formación pueden inscribirse de forma gratuita hasta el 23 de abril a través de un formulario, disponible en las web del Ayuntamiento de Pamplona, www.pamplona.es, y de CEIN, www.cein.es, y recibirán la información sobre cómo se va a desarrollar el programa. Entre quienes soliciten su participación, se seleccionará a un máximo de 20 personas que accederán a un programa formativo, de 300 horas, que se desarrollarán entre mayo y junio, a través de sesiones online, de asesoramiento y de trabajo individual y grupal.

La concejala delegada de Gobierno Estratégico, Comercio y Turismo, Ana Elizalde, y la consejera delegada de CEIN, Pilar Irigoien, han presentado este miércoles 'Pamplona Emprende. Economía Verde', un programa en el que las personas seleccionadas aprenderán a idear un proyecto de emprendimiento y a darle forma para que pueda convertirse en una nueva empresa. Para ello contarán con el asesoramiento de personas expertas en emprendimiento de CEIN, expertas en sectores de oportunidades para emprender en la economía verde y con mentoras y mentores que aportarán 'feedback' a los proyectos.

Durante el desarrollo del programa, tendrán formación específica en emprendimiento con metodologías Learning by doing (aprender haciendo) y Lean para definir y configurar sus ideas y convertirlas en proyectos empresariales con el desarrollo de competencias emprendedoras. Entre otros temas, se abordarán la creatividad y la innovación, la identificación de recursos personales para emprender, la propuesta de valor, el marketing, la financiación o las ventas.

A través de tres masterclass online, 'Pamplona Emprende' ofrecerá ideas e inspiración sobre las oportunidades que ofrece la economía verde para la generación de nuevos negocios, de la mano de personas expertas, así como experiencias de personas que han emprendido en ese ámbito. Esas sesiones online estarán accesibles a través de las páginas web del Ayuntamiento de Pamplona y de CEIN. Tendrán lugar los días 6, 16 y 23 de abril, por tanto, en periodo de inscripción, por lo que están dirigidas a todas aquellas personas interesadas en el tema, sean o no después seleccionadas para realizar la formación.

Abrirá las clases magistrales, el martes 6 de abril, el profesor de ESADE y director del Center for Innovation in Cities - ESADE, Esteve Almirall, con una sesión sobre la ciudad como plataforma de oportunidades para personas emprendedoras. Es uno de los fundadores de las Redes Europeas de Living Labs con +400 Living Labs en todo el mundo y ha coordinado varios proyectos europeos de alto impacto como Open Cities o Commons for Europe.

El viernes 16 de abril será el turno del cofundador y director de la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), Víctor Viñuales, que impartirá la sesión 'Hacer las paces con la naturaleza: oportunidades sostenibles y verde'. Es, además, vicepresidente de la Red Española del Pacto Mundial, miembro del Consejo Asesor de la Fundación Biodiversidad, miembro del Consejo de Expertos del Centro de Finanzas Responsables y Sostenibles y vocal del Consejo de Desarrollo Sostenible de España, entre otros cargos.

Por último, el 23 de abril, la cofundadora y directora de Innovación de InnoEnergy, Elena Bou, hablará sobre estrategias y casos de éxito en el emprendimiento del sector cleantech. Ha diseñado y gestiona el sistema de innovación de InnoEnergy a nivel global con operaciones en 26 países y un portafolio de inversión de +250 start-up de cleantech y energía sostenible.