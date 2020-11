PSN de Pamplona estudiará los Presupuestos, pero avisa que "a día de hoy es muy difícil" que los apoye

PAMPLONA, 20 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, Maite Esporrín, ha afirmado que su grupo estudiará el proyecto de Presupuestos para 2021 presentado por el gobierno municipal, presentará enmiendas al mismo y "luego" decidirá su voto, pero ha avisado de que "a día de hoy nuestra impresión es que es muy difícil que los aprobemos".

Esporrín ha sido preguntada al término de una rueda de prensa por el comunicado suscrito por diferentes portavoces socialistas en el que se han mostrado dispuestos a posibilitar los Presupuestos en los diferentes ayuntamientos de la Comarca de Pamplona, "abriendo la puerta a favorecer que salgan adelante".

La portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona ha afirmado que este comunicado "no cambia absolutamente nada" la postura del partido en la capital navarra y, al igual que ya trasladó el día que se presentó el Presupuesto, ha afirmado que "no se da la situación de confianza para aprobarlo".

"Lo que pasa es que nosotros no somos tan temerarios de posicionarnos ante un expediente sin conocerlo", ha expuesto Esporrín, para explicar que, por tanto, analizarán el proyecto, presentarán sus enmiendas y "en función de eso actuaremos".

Así, la portavoz socialista ha incidido en que "la confianza es nula, pero no somos tan atrevidos y vamos a estudiar el expediente, vamos a presentar enmiendas y luego decidiremos la decisión final". "Pero a día de hoy nuestra impresión es que es muy difícil que aprobemos los presupuestos", ha remarcado.

Sobre el comunicado suscrito por los diferentes portavoces socialistas, ha señalado que "nosotros somos colaboradores con todos los ayuntamientos, somos colaboradores para trabajar por el bien de la ciudadanía".

Y ha asegurado que "independientemente de que se aprueben los presupuestos o no, nosotros vamos a ser garantes de que toda persona que necesite ayuda, por falta de nuestro apoyo no va a ser". "Pero eso no quiere decir que los presupuestos definitivamente se vayan a aprobar, ni muchísimo menos", ha subrayado.

Según ha indicado, "nos hemos citado en que nos iba a dar el borrador de presupuestos en cuanto lo tenga, pero no tememos una fecha para hablar concretamente del fondo del expediente".

Sobre el contenido del proyecto de Presupuestos, ha manifestado que le sabe "mal" posicionarse sobre el fondo hasta que no lo estudie, si bien ha avanzado que, por ejemplo, no están de acuerdo con la partida concreta para la pasarela de Labrit, ya que "estamos totalmente en contra de que el Ayuntamiento tenga que volver a poner dinero".