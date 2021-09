PSN pide a los grupos "toda la carne en el asador" para aprobar Presupuestos y NA+ le critica que va de la mano de Bildu

PAMPLONA, 27 (EUROPA PRESS)

El PSN ha pedido este lunes a los grupos parlamentarios que pongan "toda la carne en el asador" para aprobar los Presupuestos de Navarra para 2022, mientras que Navarra Suma le ha reprochado al Partido Socialista que va de la "mano de EH Bildu".

En declaraciones a los medios, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha manifestado que, en materia de negociación presupuestaria, "el PSN está de la mano de EH Bildu, por convicción". "El año pasado hicimos una oferta inmejorable con la única condición de que las políticas de Bildu no estuvieran en el acuerdo y el PSN eligió", ha dicho, para señalar que "cuando haya algo nuevo que trasladar lo haremos y de forma pública".

Preguntado por qué sería una renta media en Navarra después de que la presidenta hablara de 40.000 euros por unidad familiar, Esparza ha dicho que cuando desde el Gobierno "pongan algo por escrito, lo valoraremos". "En este tema, como en otros, será lo que quiera Bildu", ha indicado.

Sobre fiscalidad, ha comentado que "Navarra ocupa de los últimos lugares en el índice autonómico de competitividad fiscal. "Desde el inicio de la legislatura, Navarra tiene 10.000 ocupados menos y 8.500 desempleados más y eso tiene que ver con la incapacidad para hacer atractivo desde el punto de vista fiscal, para atraer empresas que inviertan y generen empleo", ha dicho, para comentar que "la CAV está entre los cinco más competitivos". "Nosotros estamos utilizando el régimen foral para castigar a nuestras empresas", ha comentado.

El socialista Ramón Alzórriz ha manifestado que comienzan semanas muy importantes para la negociación de los Presupuestos, "es momento de hechos y no tanto de palabras". "Es momento de que los grupos políticos miren a la cara de la gente en Navarra y pongan toda la carne en el asador para aprobar los Presupuestos, que tienen que ser los de la recuperación, de la gestión y de la ejecución", ha dicho, para comentar que "si no somos capaces de gestionar y de ejecutar determinadas partidas, no sería bueno porque tendríamos de devolver dinero y eso sería negativo".

Ha afirmado que se trata de "un Presupuesto expansivo, se necesita fortalecer los servicios públicos". "Algunos tendrán que explicar si vale el discurso del PP, de Ciudadanos o de UPN", ha apuntado, para asegurar que "otros sabemos donde estamos y pedimos claridad en un momento trascendental para el futuro de Navarra".

Desde Geroa Bai, Uxue Barkos ha manifestado que esta semana "arranca una negociación" de Presupuestos entre los socios de Gobierno y "hay varios aspectos, en la definición de los techos de gasto departamentales, que observamos con especial atención", como la deuda, la inversión en un nuevo marco de modelo energético o la financiación de las haciendas locales.

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha comentado, en relación a las medidas fiscales, que "no se a qué se refería la presidenta con una renta media en Navarra de 40.000 euros, si se refería a la base imponible, a la base liquidable; podemos hablar de renta equiparable al SMI y no es 40.000 euros, es menos". "Habría que establecer un mecanismo de debate, de contraste para llegar a un punto común para ver qué son rentas medias", ha dicho, para afirmar que "el salario medio podría ser una referencia".