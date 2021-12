Remírez dice, sobre retribuciones a Policía Foral, que "no es una cuestión de voluntad política, sino de margen legal"

PAMPLONA, 1 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha respondido a los sindicatos de Policía Foral APF y CSIF/SPF, quienes han censurado este miércoles que los agentes del cuerpo son los peor pagados, que "hasta 2021 no se podía incrementar en el ámbito de la Policía Foral más allá de lo que se ha incrementado" y ha manifestado que "no es una cuestión de voluntad política sino de margen legal".

Remírez ha indicado que "la Policía Foral ha recibido los incrementos retributivos generales que se aplican al conjunto de los funcionarios de Navarra" y ha señalado que "este próximo año se va a incrementar un 2 por ciento".

Ha explicado que "la ley foral de Policías, en términos retributivos, marcaba un desarrollo reglamentario de esta cuestión pero está vinculado al cumplimiento de la norma; el cumplimiento de la norma en materia retributiva autoriza el incremento retributivo de manera general, no autoriza de manera específica en los términos que marca la ley foral de Policías". "Lo hemos hablado en las reuniones internas y lo saben las fuerzas sindicales", ha dicho.

Según ha continuado el consejero, "¿eso quiere decir que no vamos a avanzar en los desarrollos reglamentarios en materia retributiva dentro de la Policía Foral?, no, pero lo vamos a desarrollar dentro de la norma". "Hasta 2021 no se podía incrementar en el ámbito de la Policía Foral más allá de lo que se ha incrementado", ha precisado.

Remírez ha manifestado que "es a partir de 2022 cuando no existe el compromiso de ese desarrollo del acuerdo sindical entre la Administración foral y las entidades sindicales y vamos a explorar todas las herramientas legales para el desarrollo reglamentario de la Policía Foral". "No es una cuestión de voluntad política sino de margen legal", ha aseverado.

El portavoz ha aseverado que "la voluntad clara, actuando dentro del margen de la ley, es avanzar en esos términos, poniendo en valor la apuesta intensa del Gobierno en la Policía Foral". "Voluntad toda, mano tendida y seguiremos hablando con las fuerzas sindicales para avanzar en esta línea", ha dicho.

Remírez ha querido destacar que "tenemos contacto permanente con la Mesa Sectorial de la Policía Foral, la convocamos recientemente para informar de las últimas novedades en el avance del desarrollo reglamentario, pusimos en valor la puesta en positivo de este Gobierno por la Policía Foral con un incremento de recursos presupuestarios". "También poner en valor que las dos últimos OPE dirigidas a Policía Foral han sido las mayores de los últimos 12 años y vamos a llegar a los 1.200 efectivos y además hemos avanzado en lograr la jubilación anticipada", ha expuesto.