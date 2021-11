Sabalza se muestra "emocionado" con la Medalla de Oro para Osasuna y afirma estar "muy contento"

PAMPLONA, 17 (EUROPA PRESS)

El presidente del Club Atlético Osasuna, Luis Sabalza, se ha mostrado este miércoles "emocionado" por la concesión de la Medalla de Oro de Navarra al club, "no por mí a nivel personal, sino por lo que representa Osasuna". "Estoy muy contento", ha resaltado.

Sabalza ha explicado que la noticia la ha recibido en su casa al recibir una llamada telefónica de la presidenta del Gobierno, María Chivite, quien le ha comunicado que otorgaban al club rojillo la Medalla de Oro.

Según ha relatado, "me ha emocionado y me ha pedido que no dijera nada hasta en tanto en cuanto fuese dicho en la rueda de prensa que iba a dar el señor vicepresidente". "No se lo he comentado absolutamente a nadie y me han llamado después del club para darme la noticia; una noticia que yo ya sabía pero que me ha vuelto a alegrar lo mismo que la primera vez", ha señalado.

Sabalza ha valorado que la Medalla es "el máximo galardón que se da por parte del Gobierno de Navarra". "Osasuna es un sentimiento y un algo que une a todos los navarros, sean de la Ribera o sean de la Montaña; sean de la zona de Alsasua o de la zona de Sangüesa", ha destacado, para señalar que está "muy contento" con el galardón.