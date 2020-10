Santos (UGT) pide "acordar e impulsar una nueva política industrial" que sitúe a Navarra "en el centro de Europa"

Apuesta por la creación, dentro del ámbito del diálogo social, de un comité asesor para los proyectos que opten a los fondos europeos

PAMPLONA, 16 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT de Navarra, Jesús Santos, ha afirmado que "entre las políticas sectoriales que requiere la Comunidad foral para que este virus no nos haga perder el tren del progreso y del bienestar está la política industrial" y ha defendido que "necesitamos con urgencia acordar e impulsar una nueva política industrial que nos vuelva a situar en el centro del mapa de Europa y no en la periferia".

"Estamos viendo con impotencia cómo algunas multinacionales están deslocalizando plantas a las que hemos destinado cuantiosos recursos públicos y no tengo claro que se haya hecho un seguimiento de su evolución. Creo que tenemos buena parte de nuestro tejido productivo cogido con alfileres, así que hay que actuar y hay que hacerlo rápido", ha reivindicado en su intervención en el XII Congreso de la Federación de Industria, Construcción y Agro (UGT-FICA).

Según ha expuesto, "para afrontar todas estas políticas, hacen falta recursos económicos". Recursos propios que, en su opinión, "deben venir tanto por la vía del endeudamiento, como por el reforzamiento de nuestros ingresos fiscales, única forma de evitar recortes que en este momento serían suicidas".

Además, se ha referido a los recursos europeos y, en este sentido, ha considerado "necesaria y urgente" la creación, dentro del ámbito del diálogo social, de un comité asesor para los proyectos que opten a los fondos europeos, con participación de la patronal y de las organizaciones sindicales".

"Ya va siendo hora de que empecemos a entender la empresa como lo que es, la conjunción de capital y trabajo. Y la representación del trabajo nos corresponde a los sindicatos", ha remarcado.

Según ha señalado el líder de UGT de Navarra, "somos un sindicato con vocación negociadora y pactista y eso lo hemos lo hemos ensayado y aprendido en las fábricas, durante la reconversión industrial de los años 80, en convenios colectivos y pactos de empresa, en los sucesivos acuerdos alcanzados en Volkswagen y en otras grandes plantas industriales".

"Siempre con el aliento, el impulso y el liderazgo de la UGT, siempre, no lo olvidemos, y con la potencia que nos otorga esa herramienta estratégica que es la unidad de acción con CCOO, pese a los altibajos por los que ha atravesado en estos años y a las dificultades que entraña compatibilizar unidad sindical y competencia electoral", ha agregado.

En este sentido, ha considerado "imprescindible" este modelo de sindicalismo para "afrontar los descomunales retos que tenemos por delante, contribuir a superar la pandemia y a rescatar a todos los compañeros que están sufriendo las consecuencias de su incidencia sobre la actividad productiva". Y ha destacado que "ello requiere complicidad política y gubernamental".

"Nuestros gobiernos han cometido errores a la hora de encarar y dar respuesta a la pandemia. Pero hay una diferencia con otras crisis: en esta ocasión nuestros gobernantes no han aprovechado para rematarnos, como hicieron en 2012 con la reforma laboral, sino que han articulado, previa negociación y acuerdo con sindicatos y patronal, una serie de medidas para mantener las empresas, el empleo y un colchón de supervivencia para quienes no tenían o han perdido su puesto de trabajo", ha aseverado.

De este modo, ha resaltado que "los ERTE por fuerza mayor o el Ingreso Mínimo Vital, por poner sólo dos ejemplos, son herramientas fundamentales para que no caigamos en un auténtico abismo social". "Pero claro, si no se refuerzan los servicios públicos para gestionar con celeridad los expedientes y que las personas reciban a su debido tiempo las prestaciones que les corresponden, pues, como suele decirse, para este viaje no necesitábamos alforjas", ha advertido.

Igualmente, ha defendido que "necesitamos reforzar nuestros servicios públicos, especialmente el sanitario, que con esta segunda ola del virus corre el riesgo de volver a situarse al borde del colapso". "La clave para superar esta situación con los menores daños posibles está en la iniciativa pública y en la concertación social", ha sostenido.

RECONOCIMIENTO A RÍOS

En su discurso, el secretario general de UGT de Navarra también ha tenido palabras de reconocimiento para Lorenzo Ríos, secretario general de la Federación UGT-FICA y candidato a la reelección, y ha destacado que "durante estos cuatro pasados años ha sido un compañero leal, que ha estado siempre a disposición de la Comisión Ejecutiva Regional, que nos ha echado una mano siempre que ha hecho falta y que ha trabajado intensa y solidariamente al servicio de los trabajadores y del conjunto de la UGT".

"Lorenzo, quiero darte la enhorabuena por el excelente trabajo que has realizado al frente de FICA, y estoy seguro que este congreso te lo va a reconocer con su apoyo y con sus votos", ha resaltado.

Ha remarcado, además, que este duodécimo congreso de la federación supone "un acto muy importante" ya que inicia "todo el proceso congresual del sindicato que culminará con el también duodécimo congreso de UGT de Navarra".