La senadora Ruth Goñi, tras dejar Ciudadanos, acusa a la cúpula de "transfuguismo" y abrazarse al sanchismo

La senadora de Ciudadanos por Navarra, Ruth Goñi, que este miércoles por la noche anunció su baja del partido liderado por Inés Arrimadas, ha acusado a la cúpula del partido de "transfuguismo" por haber "defraudado los votos de los ciudadanos" al haberse abrazado "al sanchismo".

En una carta publicada en su cuenta de Twitter, recogida por Europa Press, Goñi ha lamentado "el giro" tomado por el partido "desde hace meses", que a su juicio se visualizó este lunes tras la reunión de la Ejecutiva. "Ciudadanos representaba unos valores liberales que actualmente ya no existen", ha asegurado.

En esta línea, la senadora ha dejado claro que no comparte los "motivos argumentados por el partido sobre la regeneración y corrupción" tras los acontecimientos en Murcia y Madrid. "¿Regeneración es presentar auto mociones de censura en medio de una pandemia y de la mano de imputados del PSOE?", se ha preguntado.

Así, Goñi ha aseverado que lo "honesto y responsable era dejar esos gobiernos y pasar a la oposición". "Eso si es regeneración política", ha continuado, señalando que son esos los motivos que no le permiten "seguir manteniendo la promesa" que hizo a sus votantes, y que le llevan a integrarse en el Grupo Mixto del Senado.

Goñi ha justificado su decisión explicando que le debe a los votantes navarros "continuar trabajando como hasta ahora, defendiendo el proyecto y las ideas" por las que le votaron. "Eso es responsabilidad y coherencia. Una lástima enorme no poder hacerlo ya dentro de Cs", ha lamentado.

De esta forma, la senadora ha sostenido que los que se sienten "liberales" han "quedado excluidos porque el partido ha cambiado ideológicamente". "Tránsfuga ha sido la cúpula de Cs. Ha traicionado a sus votantes con su actuación en Murcia yen Madrid. Ha ocultado todo a la Ejecutiva y ha mentido", ha asegurado.

A su juicio, la formación naranja ha cambiado "la estrategia radicalmente", aquella con la que se presentaron a los comicios de 2019. La estrategia actual, ha insistido Goñi, "no se ha debatido, ni se ha dialogado, ni se ha consensuado, y tampoco ha conseguido la aprobación de los órganos del partido, puesto que todos lo desconocían".

"Ciudadanos afirmó en redes sociales que 'Transfuguismo es Corrupción porque es defraudar los votos de los ciudadanos'. Eso es, exactamente, lo que ha hecho Cs, ha defraudado los votos de los ciudadanos", ha lamentado.

Por último, la senadora ha repetido que no puede "entregar" su acta porque "el escaño serviría desde ya para apuntalar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "No nos presentamos a las elecciones bajo esa promesa y no entregaré el acta. Yo me afilié y trabajé incansablemente en Ciudadanos por las ideas, por el proyecto político. No por dinero, ni por personas, ni por cargos. Y seguiré trabajando por las ideas y los principios", ha zanjado.

Senadora desde abril de 2019, Goñi obtuvo su escaño dentro de la candidatura de Navarra Suma en las elecciones generales, en las que recibió el apoyo de 109.184 navarros. En esta etapa ha sido portavoz adjunta de Cs en la Cámara Alta entre mayo y diciembre de 2019, miembro de la Diputación Permanente y portavoz en las comisiones de Economía y Empresa e Interior y en la Comisión General de las Comunidades Autónomas.

Previamente, fue secretaria de Organización de Ciudadanos Navarra durante cinco años, cargo que dejó en febrero del pasado año. Precisamente, este miércoles también se marchaba de la formación el diputado de Ciudadanos en el Congreso Pablo Cambronero, quien ha solicitado a la Mesa de la Cámara Baja su integración en el Grupo Mixto.

