La séptima edición de Pamplona Negra se celebrará en mayo

PAMPLONA, 10 (EUROPA PRESS)

El Festival Pamplona Negra, dedicado a la literatura y al cine noir, ha decidido aplazar su séptima edición hasta finales del próximo mes de mayo de 2021, concretamente del 24 al 29.

Tradicionalmente programado en enero, la actual situación de emergencia sanitaria y la incertidumbre de la evolución de la pandemia tras las fiestas navideñas han empujado a la organización a posponer la fecha con el fin de "preservar y proteger la salud tanto de invitados como del público que cada año acude a la Sala Cámara de Baluarte".

Para hacer más amena la espera hasta mayo, Filmoteca de Navarra -organizador del Festival junto a Baluarte- ha programado tres películas de cine negro que se podrán ver en el auditorio pamplonés en enero, coincidiendo con la semana en la que debería haberse celebrado la cita noir, y que contarán con la habitual presentación previa a cargo de su director, Alberto Cañada. La selección de películas está hecha bajo el denominador común del cine negro británico, centrado en su época dorada (en torno a los años 50).

El miércoles 13 de enero se proyectará Larga es la noche (Odd Man Out, Carol Reed, 1947); el jueves 14, La noche en la ciudad (Night and the City, Jules Dassin, 1951); y el viernes 15, Victim (Basil Dearden, 1961). Las entradas se pondrán a la venta próximamente, ha informado Baluarte.

Además, como aperitivo a la celebración de la edición de 2021, las redes sociales del Festival y de Baluarte se harán eco de tres entrevistas que la directora del festival, Susana Rodríguez Lezaun, realizará a reconocidos autores de novela negra, como Manel Loureiro, María Oruña y Álvaro Arbina.