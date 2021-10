Los siete clubes profesionales de la UPNA debaten sobre los retos de futuro en la cuarta edición de 'El mundo que viene'

Esta iniciativa del Consejo Social de la Universidad, órgano impulsor de los clubes profesionales, ha reunido a un centenar de personas

PAMPLONA, 27 (EUROPA PRESS)

Los nanorecubrimientos, los bioinsecticidas, el uso de sensores, la tecnología óptica, datos y redes, el desarrollo de antenas o los sistemas de evaluación del movimiento han sido los temas abordados en la cuarta edición del ciclo 'El mundo que viene', una propuesta del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra que ha reunido a casi un centenar de personas de los siete clubes profesionales de la institución.

La sesión ha sido inaugurada a las 12 horas por el presidente del Consejo Social, Javier Vidorreta, y por el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa. Esta edición ha estado centrada en la visión que, sobre el mundo que viene, tienen investigadores e investigadoras vinculadas a las spin-off de la UPNA.

Los temas abordados por los siete intervinientes, que han realizado charlas de diez minutos, han sido los siguientes: 'Tu amigo invisible, los nanorecubrimientos', por Natxo Matías Maestro, de Nadetech; 'Alianza de la Biotecnología con la naturaleza para preservar nuestro planeta y la salud de sus habitantes', a cargo de Javier Caballero, de Bioinsectis; 'What your breath reveals' (lo que tu aliento revela), por Leyre Ruete Ibarrola, de Eversens; 'Cabalgando la luz', por Carlos Ruiz Zamarreño, de Pyroistech; 'Descifrar el movimiento, avanzar en salud', por Nora Millor Muruzabal, de Movalsys; 'A dónde irán los datos que no damos, que guardamos', por Eduardo Magaña Lizarrondo, de Naudit; y 'Visión alienígena', por Jorge Teniente Vallina, de Anteral.

Tras las charlas, realizadas en el jardín exterior del edificio de El Sario, en el campus de Arrosadia, ha tenido lugar un debate con los asistentes y la clausura de la sesión, a cargo del rector de la universidad, Ramón Gonzalo.

SIETE CLUBES PROFESIONALES EN LA UPNA

Los siete clubes creados al amparo del Consejo Social son los siguientes: el CEO Club UPNA, compuesto por máximos responsables de empresas navarras; el Club Financiero UPNA, integrado por directivos y directivas de entidades financieras radicadas en la Comunidad Foral; el Club de Emprendedores UPNA, donde están representados algunos de los emprendedores y emprendedoras más destacadas de la región; el Club de Directores y Directoras de Centros de Secundaria UPNA, conformado por una veintena de representantes de estas instituciones; el CEO Club de Entidades Sociales UPNA, un grupo estable formado por personas con responsabilidades en la dirección y gestión de entidades solidarias y empresas de economía social; el Club de Directores de Recursos Humanos UPNA y, por último, el Club de Directores de I+D+i.

El Consejo Social es el órgano colegiado de participación de la sociedad en la Universidad y actúa como elemento de relación entre las instituciones y la sociedad de la Comunidad foral y la institución.